Що найбільше турбує мільярдерів у 2026 році
Торговельні війни, геополітична нестабільність і непередбачувана державна політика очолюють список ризиків, що турбують мільярдерів у 2026 році. Саме ці чинники для найбагатших людей світу є значно серйознішою загрозою, ніж кліматичні виклики чи технологічні збої.
Про це повідомляє Visual Capitalist з посиланням на результати опитування UBS Billionaire Survey.
Чого найбільше бояться мільярдери у 2026 році
Найбільшим ризиком є тарифи та торговельні обмеження — про це заявили 66% респондентів.
Майже стільки ж (63%) побоюються масштабних геополітичних конфліктів, зокрема воєн, регіональної нестабільності та суперництва між великими державами.
Третє місце посіла політична невизначеність (59%). Мільярдерів насторожує відсутність прогнозованих правил та непередбачуваність рішень урядів провідних країн.
Водночас 44% опитаних турбує висока інфляція. Аналітики зазначають, це свідчить про те, що цінова стабільність у світі все ще залишається крихкою.
Регіональні відмінності
Хоча глобальні результати демонструють спільні риси, регіональні відмінності помітні.
В Азіайсько-Тихоокеанському регіоні 75% мільярдерів називають тарифи своєю найбільшою проблемою. Це повʼязано з інтеграцією регіону в глобальну торгівлю та залежність від експорту.
Тим часом в Америці 70% респондентів найбільше стурбовані інфляцією та серйозним геополітичним конфліктом.
Які загрози турбують найменше
Серед інших факторів, які все ще викликають занепокоєння — боргові кризи (34%), зростання податків (28%) та глобальна рецесія (27%).
Водночас технологічні руйнування (15%) та кліматичні зміни (14%) опинилися внизу рейтингу.
Це може свідчити про те, що найбагатші люди світу сприймають їх як довгострокові або більш контрольовані ризики, порівняно з політичними та економічними потрясіннями.
