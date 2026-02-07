Що найбільше турбує мільярдерів у 2026 році Сьогодні 12:06 — Світ

Війни, тарифи та інфляція - цього найбільше бояться мільярдери у 2026 році, Фото: freepik

Торговельні війни, геополітична нестабільність і непередбачувана державна політика очолюють список ризиків, що турбують мільярдерів у 2026 році. Саме ці чинники для найбагатших людей світу є значно серйознішою загрозою, ніж кліматичні виклики чи технологічні збої.

Про це повідомляє Visual Capitalist з посиланням на результати опитування UBS Billionaire Survey.

Чого найбільше бояться мільярдери у 2026 році

Найбільшим ризиком є тарифи та торговельні обмеження — про це заявили 66% респондентів.

Майже стільки ж (63%) побоюються масштабних геополітичних конфліктів, зокрема воєн, регіональної нестабільності та суперництва між великими державами.

Третє місце посіла політична невизначеність (59%). Мільярдерів насторожує відсутність прогнозованих правил та непередбачуваність рішень урядів провідних країн.

Водночас 44% опитаних турбує висока інфляція. Аналітики зазначають, це свідчить про те, що цінова стабільність у світі все ще залишається крихкою.

Що найбільше турбує мільярдерів у 2026 році, Інфографіка: Visual Capitalist

Регіональні відмінності

Хоча глобальні результати демонструють спільні риси, регіональні відмінності помітні.

В Азіайсько-Тихоокеанському регіоні 75% мільярдерів називають тарифи своєю найбільшою проблемою. Це повʼязано з інтеграцією регіону в глобальну торгівлю та залежність від експорту.

Тим часом в Америці 70% респондентів найбільше стурбовані інфляцією та серйозним геополітичним конфліктом.

Які загрози турбують найменше

Серед інших факторів, які все ще викликають занепокоєння — боргові кризи (34%), зростання податків (28%) та глобальна рецесія (27%).

Водночас технологічні руйнування (15%) та кліматичні зміни (14%) опинилися внизу рейтингу.

Це може свідчити про те, що найбагатші люди світу сприймають їх як довгострокові або більш контрольовані ризики, порівняно з політичними та економічними потрясіннями.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.