Литва хоче залучити в країну більше українських компаній ОПК
В уряді Литви зацікавлені залучати в країну більше українських компаній оборонпрому передових напрямків та у зв’язку з цим допускають навіть фінансову підтримку «у деяких випадках».
Як повідомляє LRT, про це в інтерв’ю суспільному мовнику сказав міністр фінансів Кріступас Ватіекуна.
Міністр зазначив, що Литва зацікавлена приваблювати в країну українських виробників ОПК найбільш передових напрямків.
«Держава може допомогти поєднувати усю цю мозаїку: ділитися потрібними контактами, „заводити“ бізнес, і в деяких випадках може навіть допомагати фінансово — частина діяльності Національного банку розвитку ILTE зараз спрямована на розвиток оборонної індустрії… Було б найкраще, якщо це буде самодостатній приватний бізнес, що буде заробляти, давати робочі місця і виробляти те, що потрібне Литві і нашим партнерам», — сказав Ватіекуна.
Литва планує активніше використовувати український досвід
Литва найбільш зацікавлена у далекобійних безпілотниках, іншій сучасній зброї та мінах.
Він також зазначив, що Литва дещо відстає у перейманні новітнього українського досвіду від, наприклад, Данії.
«Оборонна індустрія Литви в цілому працює і розширюється, але ми б хотіли побачити більш активне використання українського досвіду і технологічних знань», — зазначив міністр.
