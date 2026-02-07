0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Понад 13 мільйонів людей у Німеччині перебувають під загрозою бідності

Світ
62
У Німеччині побільшало людей, які перебувають на межі бідності
У Німеччині побільшало людей, які перебувають на межі бідності
У Німеччині 13,3 мільйона людей перебувають під загрозою бідності. Це становить 16,1% населення країни і є збільшенням порівняно з 15,5% у 2024 році.
Про це повідомляє DW, посилаючись на дані Федерального статистичного управління (Destatis).
Ці дані взяті зі статистики ЄС щодо доходів та умов життя (EU-SILC).
ЄС визначає «ризик бідності» як життя на менше ніж 60% від середнього еквівалентного доходу — значення, яке ділить населення навпіл на основі зважених доходів домогосподарств.
Порогом для людей, які живуть самостійно в Німеччині, був чистий дохід у розмірі 1446 євро на місяць. Для домогосподарства з двома дорослими та двома дітьми віком до 14 років це значення становило 3036 євро.
При цьому наводяться групи населення, які з більшою ймовірністю схильні до ризику бідності:
  • люди, які проживають самостійно (30,9%),
  • люди в неповних сім’ях (28,7%),
  • безробітні (64,9%),
  • особи, які втратили роботу (33,8%),
  • пенсіонери (19,1%).
Жодна методологія не може дати точної картини рівня бідності та ризику в будь-якій країні, оскільки умови життя людей різняться.

У Великій Британії рівень «дуже глибокої бідності» досяг найвищого показника за 30 років

Раніше Finance.ua писав, що у Великій Британії поглибився рівень бідності — майже 7 млн людей живуть у «дуже глибокій бідності», що є найвищим показником за останні три десятиліття.
За матеріалами:
Європейська правда
Німеччина
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems