Понад 13 мільйонів людей у Німеччині перебувають під загрозою бідності
У Німеччині 13,3 мільйона людей перебувають під загрозою бідності. Це становить 16,1% населення країни і є збільшенням порівняно з 15,5% у 2024 році.
Про це повідомляє DW, посилаючись на дані Федерального статистичного управління (Destatis).
Ці дані взяті зі статистики ЄС щодо доходів та умов життя (EU-SILC).
ЄС визначає «ризик бідності» як життя на менше ніж 60% від середнього еквівалентного доходу — значення, яке ділить населення навпіл на основі зважених доходів домогосподарств.
Порогом для людей, які живуть самостійно в Німеччині, був чистий дохід у розмірі 1446 євро на місяць. Для домогосподарства з двома дорослими та двома дітьми віком до 14 років це значення становило 3036 євро.
При цьому наводяться групи населення, які з більшою ймовірністю схильні до ризику бідності:
- люди, які проживають самостійно (30,9%),
- люди в неповних сім’ях (28,7%),
- безробітні (64,9%),
- особи, які втратили роботу (33,8%),
- пенсіонери (19,1%).
Жодна методологія не може дати точної картини рівня бідності та ризику в будь-якій країні, оскільки умови життя людей різняться.
У Великій Британії рівень «дуже глибокої бідності» досяг найвищого показника за 30 років
Раніше Finance.ua писав, що у Великій Британії поглибився рівень бідності — майже 7 млн людей живуть у «дуже глибокій бідності», що є найвищим показником за останні три десятиліття.
