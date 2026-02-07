Понад 13 мільйонів людей у Німеччині перебувають під загрозою бідності Сьогодні 23:08 — Світ

У Німеччині побільшало людей, які перебувають на межі бідності

У Німеччині 13,3 мільйона людей перебувають під загрозою бідності. Це становить 16,1% населення країни і є збільшенням порівняно з 15,5% у 2024 році.

Про це повідомляє DW, посилаючись на дані Федерального статистичного управління (Destatis).

Ці дані взяті зі статистики ЄС щодо доходів та умов життя (EU-SILC).

ЄС визначає «ризик бідності» як життя на менше ніж 60% від середнього еквівалентного доходу — значення, яке ділить населення навпіл на основі зважених доходів домогосподарств.

Порогом для людей, які живуть самостійно в Німеччині, був чистий дохід у розмірі 1446 євро на місяць. Для домогосподарства з двома дорослими та двома дітьми віком до 14 років це значення становило 3036 євро.

При цьому наводяться групи населення, які з більшою ймовірністю схильні до ризику бідності:

люди, які проживають самостійно (30,9%),

люди в неповних сім’ях (28,7%),

безробітні (64,9%),

особи, які втратили роботу (33,8%),

пенсіонери (19,1%).

Жодна методологія не може дати точної картини рівня бідності та ризику в будь-якій країні, оскільки умови життя людей різняться.

У Великій Британії рівень «дуже глибокої бідності» досяг найвищого показника за 30 років

Раніше Finance.ua писав , що у Великій Британії поглибився рівень бідності — майже 7 млн людей живуть у «дуже глибокій бідності», що є найвищим показником за останні три десятиліття.

Європейська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.