У Великій Британії рівень «дуже глибокої бідності» досяг найвищого показника за 30 років Сьогодні 22:19 — Світ

У Великій Британії поглибився рівень бідності — майже 7 млн людей живуть у «дуже глибокій бідності», що є найвищим показником за останні три десятиліття.

Про це йдеться у звіті Фонду Джозефа Раунтрі (JRF), який наводить дослідження, спрямовані на розв’язання проблеми бідності у Великій Британії, який цитує Reuters

Що означає «дуже глибока бідність»

Як зазначається, «дуже глибока бідність» означає домогосподарства, дохід яких після вирахування витрат на житло становить менше ніж 40% від середнього рівня у Великої Британії, що становить близько 16 400 фунтів (майже $22,5 тисячі) на рік для подружжя з двома маленькими дітьми.

Згідно з опублікованим звітом, рівень бідності у Великій Британії поглибився: приблизно 6,8 млн людей зараз живуть у «дуже глибокій бідності».

Звіт свідчить, що загальний рівень бідності у Великій Британії дещо знизився з 24% у 1994/95 році до 21% у 2023/24 році, але «дуже глибока бідність» зросла з 8% до 10% і зараз становить майже половину всіх бідних.

Також додається, що дитяча бідність також зросла: 4,5 млн дітей живуть у бідності, і цей показник зростає третій рік поспіль.

Як зазначається, це є наслідком рішення міністерки фінансів Рейчел Рівз, прийнятого в листопаді, скасувати у квітні обмеження на виплату соціальної допомоги на двох дітей.

За оцінками посадовців, цей захід, спрямований на зниження рівня дитячої бідності шляхом збільшення допомоги сім’ям, коштуватиме 3,1 млрд фунтів.

За матеріалами:

