Понад 7 мільйонів українських пенсіонерів живуть за межею бідності. З 10,5 мільйона пенсіонерів більшість перебуває у складному матеріальному становищі.

Про це в інтерв’ю «Українському радіо» заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Проблеми солідарної системи

Нардеп вважає ключовою проблемою те, що солідарна система пенсійного забезпечення не є справедливою. На його думку, індексація пенсій працює за правилами, які були затверджені у 2018 році, і ці правила не відображають поточних економічних умов.

Гетманцев пояснив, що індексування не стосується фактичної пенсії, яку отримує людина. Індексується зарплатна база, яка використовувалася раніше для її розрахунку.

За словами депутата, у формулі індексації немає логічної послідовності. Якщо індексували б ту зарплату, яку людина фактично отримувала, результат був би іншим. Натомість індексують базовий показник 2018 року.

Гетманцев зазначив, що це створює парадоксальні ситуації. Якщо середня зарплата, яка була основою для призначення пенсії, вища за індексований базовий показник, пенсія не індексується. У випадках, коли індексація відбувається, підвищення значно відстає від реальної ситуації.

Дисбаланс у виплатах

За його оцінками, у 2025 році різниця між реальною зарплатою і тією, до якої застосовують формулу, становить 49%.

Він навів приклад людини зі стажем 35 років. За умов реальної середньої зарплати 2025 року пенсія мала б становити 7000 гривень. Фактична виплата у такому випадку дорівнює 3119 гривень, що створює різницю у 55.4%.

«Це катастрофа, бо насправді це означає, що людина не отримує якість життя ту, яку вона мала б отримувати, навіть, враховуючі стан наших публічних фінансів, стан нашого бюджету, навіть, враховуючі і війну. Але, виходить так, що ми маємо катастрофічну прірву. З одного боку, ми обманюємо людей формулою, такою не чесною, при призначенні їм пенсії, а з іншого боку — ми платимо катастрофічно високі „спецпенсії“», — заявляє Гетманцев.

Він звернув увагу на значний розрив між мінімальною і максимальною пенсіями. За його словами, максимальна пенсія перевищує мінімальну у 635 разів. Йдеться про так звані спецпенсії, зокрема прокурорські, правоохоронні та суддівські. Шахтарські пенсії він до цієї категорії не відносить.

«Такої прірви, яка свідчить, власне, про розрив в нашій країні між багатими і бідними, немає в жодній іншій країні світу. Тому, безперечно, ці формули потрібно необхідно змінювати, їх просто треба зробити чесними, і все, резерв для цього є. І це, навіть, не детінізація, це простій Пенсійного фонду», — сказав нардеп.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Данила Гетманцева писав , за другий квартал 2025 року середня пенсія в Україні зросла на 69 грн, сягнувши 6 410,2 грн. Проте навіть після зростання більшість пенсіонерів перебувають за межею бідності. За статистикою, 56,2% пенсіонерів отримують пенсію менше 5 тис. грн. Тоді як середня пенсія 5 із 6 пенсіонерів була нижче фактичного прожиткового мінімуму.

Середня пенсія покриває лише 92% реального прожиткового мінімуму, виштовхуючи більшість пенсіонерів за межу бідності.

