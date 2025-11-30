0 800 307 555
Порівняння пенсій у Польщі та Україні

Як свідчать дані Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), у Польщі налічується приблизно 6,35 мільйона пенсіонерів. Станом на осінь 2025 року, середня пенсія у країні досягла 4 255,66 злотих брутто, що на понад 300 злотих більше, ніж на початку року.
Про це пише inpoland.

Яку пенсію отримують в Україні

В Україні середня пенсія наприкінці 2025 року становить приблизно 6 436 гривень (≈133 євро). При цьому понад третина пенсіонерів отримує менше ніж 3 340 гривень.
Зазначається, що система пенсійного забезпечення стикається з викликами через високий рівень інфляції, яка знижує реальну купівельну спроможність виплат.
У виданні додають, для Польщі збільшення середньої пенсії є показником стабільності та зростання добробуту населення.
Водночас в Україні актуальними залишаються питання реформування пенсійної системи, стримування інфляції та підвищення доходів громадян.
«Обидві держави мають перед собою завдання адаптувати пенсійне забезпечення до демографічних та економічних реалій», — йдеться у повідомленні.
Раніше Finance.ua писав, що особи, які виконали обов’язкові умови — досягли пенсійного віку та сплатили пенсійні внески хоча б за один день, — можуть подати заяву на призначення пенсії у Польщі.
Розмір пенсії залежить від суми сплачених внесків. Чим вищими були відрахування із заробітної плати, тим більшу виплату отримає людина після виходу на пенсію.
Для отримання мінімальної пенсії потрібно мати необхідний трудовий стаж — 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.
