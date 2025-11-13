Як подати заяву на пенсію у Польщі Сьогодні 20:36 — Особисті фінанси

Як подати заяву на пенсію у Польщі

Особи, які виконали обов’язкові умови — досягли пенсійного віку та сплатили пенсійні внески хоча б за один день, — можуть подати заяву на призначення пенсії у Польщі.

Про це повідомляє inpoland.

Подати заяву можна не раніше ніж за 30 днів до виконання останньої з необхідних умов.

Як розраховується розмір польської пенсії

Розмір пенсії залежить від суми сплачених внесків. Чим вищими були відрахування із заробітної плати, тим більшу виплату отримає людина після виходу на пенсію.

Для отримання мінімальної пенсії потрібно мати необхідний трудовий стаж — 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Коли подавати заяву

Заяву на призначення пенсії подають не раніше ніж за 30 днів до виконання останньої з вимог (досягнення віку чи стажу). Якщо звернення буде подано раніше, ZUS відмовить у призначенні виплат і зазначить, які саме умови ще не виконано.

Якщо ж заява буде подана із запізненням — через кілька місяців після набуття права на пенсію, — виплати призначать лише з місяця подання заяви.

Як подати заяву на пенсію в Польщі

Звернення можна подати кількома способами:

особисто або через довірену особу у будь-якому підрозділі ZUS, письмово або усно для протоколу;

поштою через оператора поштового зв’язку;

через консульську установу Польщі;

в електронному вигляді — через платформу PUE ZUS.

Розгляд заяви

Документи розглядає пенсійний орган за місцем проживання заявника або інший підрозділ ZUS, визначений президентом установи.

Після перевірки всіх умов і завершення процедури рішення про призначення пенсії ухвалюється протягом 30 днів від моменту підтвердження останньої необхідної умови.

Пенсії у Польщі виплачують у визнчені дати: 1, 6, 10, 15, 20 та 25 числа кожного місяця.

