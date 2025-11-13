Як подати заяву на пенсію у Польщі

0 800 307 555
Особи, які виконали обов’язкові умови — досягли пенсійного віку та сплатили пенсійні внески хоча б за один день, — можуть подати заяву на призначення пенсії у Польщі.
Про це повідомляє inpoland.
Подати заяву можна не раніше ніж за 30 днів до виконання останньої з необхідних умов.

Як розраховується розмір польської пенсії

Розмір пенсії залежить від суми сплачених внесків. Чим вищими були відрахування із заробітної плати, тим більшу виплату отримає людина після виходу на пенсію.
Для отримання мінімальної пенсії потрібно мати необхідний трудовий стаж — 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Коли подавати заяву

Заяву на призначення пенсії подають не раніше ніж за 30 днів до виконання останньої з вимог (досягнення віку чи стажу). Якщо звернення буде подано раніше, ZUS відмовить у призначенні виплат і зазначить, які саме умови ще не виконано.
Якщо ж заява буде подана із запізненням — через кілька місяців після набуття права на пенсію, — виплати призначать лише з місяця подання заяви.

Як подати заяву на пенсію в Польщі

Звернення можна подати кількома способами:
  • особисто або через довірену особу у будь-якому підрозділі ZUS, письмово або усно для протоколу;
  • поштою через оператора поштового зв’язку;
  • через консульську установу Польщі;
  • в електронному вигляді — через платформу PUE ZUS.
Розгляд заяви

Документи розглядає пенсійний орган за місцем проживання заявника або інший підрозділ ZUS, визначений президентом установи.
Після перевірки всіх умов і завершення процедури рішення про призначення пенсії ухвалюється протягом 30 днів від моменту підтвердження останньої необхідної умови.
Раніше ми повідомляли, що у Польщі пенсії щороку індексують з березня. Цього року підвищення становить 5,5% і розмір мінімальної пенсії сягнув 1878,91 злотих (на руки пенсіонери отримають 1709,81 злотих).
Пенсії у Польщі виплачують у визнчені дати: 1, 6, 10, 15, 20 та 25 числа кожного місяця.
Також Finance.ua повідомляв, що згідно з оцінками, середня пенсія у Польщі у 2026 році становитиме близько 4320 злотих на місяць.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
