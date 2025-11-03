У Польщі з 2026 року зростуть пенсії: що відомо Сьогодні 08:37 — Особисті фінанси

У Польщі з 2026 року зростуть пенсії: що відомо

Інститут соціального страхування у Польщі (ZUS) представив план роботи Фонду соціального страхування на 2026 рік, який передбачає зростання числа пенсіонерів, розмірів виплат та загальних витрат.

Про це повідомляє inpoland.

За прогнозами, загальні витрати ZUS перевищать 500 мільярдів злотих — це рекордний показник для системи соціального страхування Польщі.

Наступного року кількість отримувачів пенсій та виплат по інвалідності зросте приблизно на 123 тисячі осіб порівняно з 2025 роком. Основні фактори — демографічні зміни та стабільні внески працюючих громадян.

Середня пенсія, за оцінками, становитиме близько 4320 злотих на місяць. На пенсійні виплати та допомогу по інвалідності планується витратити 444 мільярди злотих, що складає 89% усіх видатків Фонду.

Читайте також Як Польща впроваджуватиме новий механізм розрахунку мінімалки в ЄС

Доходи ZUS у 2026 році прогнозуються на рівні 509 мільярдів злотих:

лизько 80% цих коштів надійдуть від внесків на соціальне страхування, які сплачують працівники та роботодавці;

решту забезпечать державна дотація понад 90 мільярдів злотих та надходження з Відкритих пенсійних фондів у розмірі 11,7 мільярда злотих.

Серед інших видатків — допомога по хворобі (22,1 млрд злотих), по вагітності та пологах (11,3 млрд), а також кошти на профілактичні заходи, пов’язані з інвалідністю та нещасними випадками.

Також план на 2026 рік передбачає виконання нових соціальних зобов’язань. Зокрема, розмір допомоги на поховання зросте до 7000 злотих. Також заплановано перерахунок пенсій для осіб, які вийшли на пенсію в червні 2009−2019 років, щоб усунути наслідки різниці в попередніх формулах розрахунку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.