Укрпошта випустила нову марку (фото) Сьогодні 13:14 — Фондовий ринок

Укрпошта випустила нову марку (фото)

Укрпошта представила нову поштову марку, присвячену 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Урочисте погашення відбулося за участі бійців підрозділу.

Про це розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Ідея створення марки виникла близько року тому після зустрічі з Героєм України, екскомбригом Миколою Чумаком, народним депутатом Олександром Мариковським та Сергієм Волковим.

«Ця ідея матеріалізувалася завдяки креативному таланту художниці Анастасії Бас та світлинам Антона Шевельова. На марках зображені назви населених пунктів, де 110-та тримала оборону», — зазначив Смілянський.

За словами Ігоря Смілянського, компанія й надалі допомагатиме військовим і вшановуватиме їхні подвиги. Бійці бригади передали Укрпошті прапор підрозділу, який тепер зберігатиметься у музеї компанії.

«Дякуємо ЗСУ і шануймо наших героїв», — наголосив очільник Укрпошти.

Раніше Укрпошта презентувала нову поштову марку під назвою «Мова», приурочену до Дня української писемності та мови.

Нагадаємо, Укрпошта розширює послугу «Дрібний пакет PRIME» ще на 12 країн (наразі доставка PRIME охоплює вже 86 країн світу).

Тепер відправити посилку за цим тарифом можна до Філіппін, Аргентини, Чехії, Узбекистану, Катару, Болівії, Шрі-Ланки, Танзанії, Замбії, Парагваю, Монголії та Азербайджану.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.