Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги 3 українським банкам (деталі)

Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) трьох українських державних банків — Ощадбанку, «Укрексімбанку» та «Сенс Банку»: у іноземній валюті — на рівні (LTFC) «CCC», у національній валюті — на рівні «CCC+».

Про це йдеться у повідомленні на сайті агентства, передає «Інтерфакс-Україна».

Для «Ощадбанку» та «Сенсу» також підтверджено рейтинги стійкості банку (VR) на рівні «ccc».

Для «Укрексімбанку» цей рейтинг підвищено з «f» до «ccc-», що відображає відновлення життєздатності банку завдяки покращеній капіталізації з коефіцієнтами капіталу, які більше не порушують мінімальні вимоги до капіталу.

Що це означає

«Підвищення також відображає наші очікування щодо здатності банку підтримувати адекватну капіталізацію та зменшувати ризик знецінення капіталу шляхом обтяження незарезервованих знецінених кредитів, що підтримується внутрішнім генеруванням капіталу», — додало Fitch.

Всім 2 банкам агентство присвоїло короткостроковий рейтинг у національній валюті «С».

«Умови операційної діяльності українських банків залишаються складними через війну, що відображається в нашій оцінці операційного середовища „ccc“. Постійна міжнародна підтримка України, сприятливі політичні та регуляторні заходи сприяють макроекономічній та фінансовій стабільності, а також стійким фінансовим показникам банків», йдеться у публікації.

Про це свідчать результати Опитування про умови банківського кредитування за ІІІ квартал, проведеного Національним банком. Раніше ми писали про те, що банки позитивно оцінюють перспективи кредитування та планують і далі розширювати портфелі позик.

За результатами опитування, банки очікують збільшення обсягів кредитування підприємств. Баланс відповідей щодо прогнозів на майбутнє став найвищим за весь період спостережень із 2015 року.

У третьому кварталі попит на корпоративні кредити дещо зріс, і фінансові установи прогнозують подальше підвищення інтересу бізнесу до всіх видів позик, окрім валютних.

