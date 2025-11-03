0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги 3 українським банкам (деталі)

Фондовий ринок
25
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги 3 українським банкам (деталі)
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги 3 українським банкам (деталі)
Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) трьох українських державних банків — Ощадбанку, «Укрексімбанку» та «Сенс Банку»: у іноземній валюті — на рівні (LTFC) «CCC», у національній валюті — на рівні «CCC+».
Про це йдеться у повідомленні на сайті агентства, передає «Інтерфакс-Україна».
Для «Ощадбанку» та «Сенсу» також підтверджено рейтинги стійкості банку (VR) на рівні «ccc».
Для «Укрексімбанку» цей рейтинг підвищено з «f» до «ccc-», що відображає відновлення життєздатності банку завдяки покращеній капіталізації з коефіцієнтами капіталу, які більше не порушують мінімальні вимоги до капіталу.

Що це означає

«Підвищення також відображає наші очікування щодо здатності банку підтримувати адекватну капіталізацію та зменшувати ризик знецінення капіталу шляхом обтяження незарезервованих знецінених кредитів, що підтримується внутрішнім генеруванням капіталу», — додало Fitch.
Всім 2 банкам агентство присвоїло короткостроковий рейтинг у національній валюті «С».
«Умови операційної діяльності українських банків залишаються складними через війну, що відображається в нашій оцінці операційного середовища „ccc“. Постійна міжнародна підтримка України, сприятливі політичні та регуляторні заходи сприяють макроекономічній та фінансовій стабільності, а також стійким фінансовим показникам банків»,
йдеться у публікації.

Раніше ми писали про те, що банки позитивно оцінюють перспективи кредитування та планують і далі розширювати портфелі позик. Про це свідчать результати Опитування про умови банківського кредитування за ІІІ квартал, проведеного Національним банком.
Читайте також
За результатами опитування, банки очікують збільшення обсягів кредитування підприємств. Баланс відповідей щодо прогнозів на майбутнє став найвищим за весь період спостережень із 2015 року.
У третьому кварталі попит на корпоративні кредити дещо зріс, і фінансові установи прогнозують подальше підвищення інтересу бізнесу до всіх видів позик, окрім валютних.
За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниНБУІнвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems