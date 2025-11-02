0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Amazon планує інвестувати $1,6 млрд у розвиток бізнесу в Нідерландах

Фондовий ринок
0
Amazon планує інвестувати $1,6 млрд у розвиток бізнесу в Нідерландах
Amazon планує інвестувати $1,6 млрд у розвиток бізнесу в Нідерландах
Найбільший у світі ринок електронної комерції Amazon планує інвестувати 1,4 млрд євро (1,63 млрд доларів) у розвиток своєї діяльності в Нідерландах протягом наступних трьох років.
Про це повідомили у компанії, передає Reuters.
Читайте також
Це є найбільшою інвестицією Amazon у п’яту за величиною економіку Єврозони з моменту виходу на ринок у 2020 році.
На сьогодні в Нідерландах Amazon має близько 1000 співробітників, а за обсягами онлайн-продажів поступається лідеру ринку Bol.com, дочірній компанії Ahold Delhaize.
За словами голови Amazon у Бельгії та Нідерландах Єви Факт, Нідерланди є для компанії важливим ринком зростання, а інвестиції дозволять покращити обслуговування клієнтів і розширити сервіси.
Читайте також
Частина коштів буде спрямована на розробку штучного інтелекту для підприємців, які продають свої товари через платформу Amazon.
Раніше цього місяця Amazon оголосила про інвестиції $1,16 млрд у бельгійські операції, демонструючи послідовну стратегію розширення присутності в Європі.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems