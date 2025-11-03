GM скорочує тисячі працівників через спад попиту на електромобілі Сьогодні 04:07 — Фондовий ринок

GM скорочує тисячі працівників через спад попиту на електромобілі

Американський концерн GM скорочує тисячі співробітників через спад попиту на електромобілі. Так, найбільше людей скоротять на заводі GM Factory Zero у Детройті, штат Мічиган, що випускає дорогі електричні пікапи та позашляховики GMC Hummer EV, GMC Sierra EV, Chevrolet Silverado EV та Cadillac Escalade IQ.

Також скорочення заплановані на заводах з виробництва акумуляторів у штатах Огайо та Теннессі — 1400 та 700 осіб відповідно, але 850 осіб на заводі в Огайо та всі 700 осіб на заводі в Теннессі зможуть повернутися до роботи після модернізації цих майданчиків.

Ще 120 осіб буде тимчасово звільнено на інших підприємствах, задіяних у виробництві комплектуючих для електромобілів. До того ж минулого тижня стало відомо про скорочення понад 200 фахівців (переважно інженерів) у центрі розробок GM у Детройті.

Окремо GM згортає проєкт BrightDrop, який займався виробництвом електричних фургонів на заводі CAMI Assembly у Канаді. Після закриття підприємства без роботи залишилися 1200 осіб.

