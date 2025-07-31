GM повертає на ринок найдоступніший електромобіль у США з оновленими функціями — Finance.ua
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GM повертає на ринок найдоступніший електромобіль у США з оновленими функціями

Технології&Авто
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GM повертає на ринок найдоступніший електромобіль у США з оновленими функціями
GM повертає на ринок найдоступніший електромобіль у США з оновленими функціями
Популярний електрокар Chevrolet Bolt EV готується до повернення на ринок у 2027 модельному році. Виробник обіцяє, що оновлена версія буде «кращою, ніж будь-коли». Хоча повноцінної презентації чекатимемо ще цього року, вже зараз з’явилися детальні тизери, які демонструють значний редизайн, але не повну зміну платформи.
Попередня версія Bolt EV знята з виробництва у 2023 році, але General Motors вирішила відродити модель. Нова версія отримала оновлену передню частину зі стрічковими світлодіодними фарами, змінні задні ліхтарі та порт NACS для зарядки на станціях Tesla Supercharger.
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На відміну від початкових припущень, новий Bolt EV, ймовірно, не перейде на платформу Ultium, а залишиться на модифікованій версії попередньої архітектури BEV2. Для зниження вартості може використовуватися літій-залізо-фосфатна (LFP) батарея.
Виробництво нової моделі планується на заводі у Канзас-Сіті, тоді як попередні версії випускалися в Мічигані. Очікується, що ціна буде дещо вищою за попередню модель, яка стартувала від $28,795.
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Повернення Bolt EV відбувається на тлі зростаючої конкуренції на ринку доступних електромобілів. З оновленим дизайном і покращеною технологічною базою модель може знайти нових прихильників, особливо серед тих, хто шукає недорогий, але практичний електрокар для міського використання. Успіх Bolt EV може стати важливим кроком для Chevrolet у боротьбі за лідерство у сегменті доступної електромобільної техніки.
За матеріалами:
topgir.com.ua
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