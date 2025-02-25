Honda та GM припиняють співробітництво у галузі водневих елементів — Finance.ua
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Honda та GM припиняють співробітництво у галузі водневих елементів

Фондовий ринок
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Honda оголосила про свою майбутню систему паливних елементів, яка забезпечує вдвічі більшу довговічність і більшу щільність енергії при вдвічі меншої вартості, ніж нинішня система, яка розроблена спільно з GM і виробляється в США.
Про це пише Укравтопром.
Загальна вихідна потужність нової системи становить 150 кВт.
Зараз виробництво паливних елементів відбувається на СП GM-Honda в штаті Мічиган. Але вже у 2028 р. Honda почне виробництво нової власної системи на паливних елементах на новому заводі в Японії.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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