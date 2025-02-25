Honda та GM припиняють співробітництво у галузі водневих елементів — Finance.ua

Honda та GM припиняють співробітництво у галузі водневих елементів Сьогодні 19:33 — Фондовий ринок

Honda оголосила про свою майбутню систему паливних елементів, яка забезпечує вдвічі більшу довговічність і більшу щільність енергії при вдвічі меншої вартості, ніж нинішня система, яка розроблена спільно з GM і виробляється в США.

Про це пише Укравтопром.

Загальна вихідна потужність нової системи становить 150 кВт.

Зараз виробництво паливних елементів відбувається на СП GM-Honda в штаті Мічиган. Але вже у 2028 р. Honda почне виробництво нової власної системи на паливних елементах на новому заводі в Японії.

Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.