Банки попередили про ризики покупок через ШІ-агентів

ШІ вже може не просто радити, що купити, а й самостійно виконувати покупки в інтернеті. Проте разом із зручністю така автоматизація створює нові ризики — від зайвих витрат і шахрайства до витоку платіжних та персональних даних.
Про це йдеться у спільному документі шести великих міжнародних банків «Building Trust in Agentic Commerce», опублікованому 22 вересня, пише Gizmodo. Фінансові установи попереджають про ризики так званої агентної торгівлі, які зростають у міру того, як ШІ отримує більше автономії.
ШІ-агенти для шопінгу
Розробники ШІ, ритейлери та платіжні компанії працюють над так званими ШІ-агентами — системами, які можуть автоматизувати значну частину онлайн-покупки: від пошуку товару до оформлення замовлення та оплати.
Водночас споживачі поки неохоче дають таким системам повний доступ до своїх грошей і акаунтів. У звіті зазначається, що люди не завжди розуміють, чи діятиме ШІ-агент саме в їхніх інтересах.
Серед побоювань — можливість придбати не той товар, витратити більше, ніж планувалося, або стати жертвою шахрайства.
Ризики зростають і через те, як саме працюють алгоритми. Наприклад, ШІ-агент може віддати перевагу певному товару чи способу оплати не тому, що це найкращий варіант для покупця, а через вищу комісію або нижчу вартість обробки даних.
П’ять головних ризиків
Автори документа виділяють п’ять сфер, які потребують особливої уваги:
- прозорість,
- безпека,
- конфіденційність і дані,
- вибір,
- сумісність різних систем.
Окремо банки попереджають про потенційне зростання кількості шахрайських операцій, спорів щодо покупок та інших проблем із платежами. У разі витоку даних під загрозою можуть опинитися особливо чутливі відомості як покупців, так і продавців.
Показовим прикладом став нещодавній випадок із ШІ-помічником Muse від Meta. Компанія виявила та виправила в ньому критичну вразливість, яка могла дозволити зловмиснику перехопити контроль над помічником і скористатися наданими йому дозволами.
При цьому банки не відкидають саму ідею покупок через ШІ. Навпаки, вони вважають, що агентна торгівля потенційно може стати одним із поширених способів взаємодії покупців і продавців.
Однак для цього, на думку авторів документа, спочатку потрібні галузеві стандарти, чіткі правила та механізми захисту споживачів. Наразі розвиток технологій випереджає формування таких норм.
Шість банків планують підготувати наступний документ, у якому детальніше пояснять, як реалізувати п’ять визначених принципів — прозорість, безпеку, захист даних, свободу вибору та сумісність систем — на практиці.