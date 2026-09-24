Банки попередили про ризики покупок через ШІ-агентів

ШІ вже може не просто радити, що купити, а й самостійно виконувати покупки в інтернеті. Проте разом із зручністю така автоматизація створює нові ризики — від зайвих витрат і шахрайства до витоку платіжних та персональних даних.

Про це йдеться у спільному документі шести великих міжнародних банків «Building Trust in Agentic Commerce», опублікованому 22 вересня, пише Gizmodo . Фінансові установи попереджають про ризики так званої агентної торгівлі, які зростають у міру того, як ШІ отримує більше автономії.

ШІ-агенти для шопінгу

Розробники ШІ, ритейлери та платіжні компанії працюють над так званими ШІ-агентами — системами, які можуть автоматизувати значну частину онлайн-покупки: від пошуку товару до оформлення замовлення та оплати.

Водночас споживачі поки неохоче дають таким системам повний доступ до своїх грошей і акаунтів. У звіті зазначається, що люди не завжди розуміють, чи діятиме ШІ-агент саме в їхніх інтересах.

Серед побоювань — можливість придбати не той товар, витратити більше, ніж планувалося, або стати жертвою шахрайства.

Ризики зростають і через те, як саме працюють алгоритми. Наприклад, ШІ-агент може віддати перевагу певному товару чи способу оплати не тому, що це найкращий варіант для покупця, а через вищу комісію або нижчу вартість обробки даних.

П’ять головних ризиків

Автори документа виділяють п’ять сфер, які потребують особливої уваги:

прозорість, безпека, конфіденційність і дані, вибір, сумісність різних систем.

Окремо банки попереджають про потенційне зростання кількості шахрайських операцій, спорів щодо покупок та інших проблем із платежами. У разі витоку даних під загрозою можуть опинитися особливо чутливі відомості як покупців, так і продавців.

Показовим прикладом став нещодавній випадок із ШІ-помічником Muse від Meta. Компанія виявила та виправила в ньому критичну вразливість, яка могла дозволити зловмиснику перехопити контроль над помічником і скористатися наданими йому дозволами.

Читайте також Білл Гейтс попередив про небезпечні наслідки ШІ

При цьому банки не відкидають саму ідею покупок через ШІ. Навпаки, вони вважають, що агентна торгівля потенційно може стати одним із поширених способів взаємодії покупців і продавців.

Однак для цього, на думку авторів документа, спочатку потрібні галузеві стандарти, чіткі правила та механізми захисту споживачів. Наразі розвиток технологій випереджає формування таких норм.