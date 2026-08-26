Білл Гейтс попередив про небезпечні наслідки ШІ Сьогодні 23:09 — Технології&Авто

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс

Штучний інтелект може змінити світ сильніше за попередні технологічні революції, але людство поки не готове до наслідків. Таку оцінку дав співзасновник Microsoft Білл Гейтс у новому есе, присвяченому майбутньому ШІ.

«…окрім роботів, я б сказав, що погані речі неминучі», — сказав Гейтс в інтерв’ю Axios.

За його словами, технологія розвивається швидше, ніж уряди та суспільство встигають підготуватися до змін. Гейтс вважає, що ШІ може одночасно стати потужним інструментом для скорочення нерівності або, навпаки, перетворитися на її найбільше джерело.

«За нинішнього курсу та темпів розвитку дуже висока ймовірність негативного результату», — заявив він.

ШІ може змінити ринок праці та створити нові ризики

На думку Гейтса, порівнювати розвиток ШІ з попередніми технологічними революціями не зовсім правильно. Попередні зміни відбувалися протягом поколінь і зрештою створювали нові професії, які потребували людського мислення.

Штучний інтелект, навпаки, здатен безпосередньо замінювати частину когнітивної роботи людини. Гейтс очікує значних змін у таких сферах, як юриспруденція, обслуговування клієнтів, медицина, розробка програмного забезпечення та виробництво.

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Без відповідних заходів нових робочих місць може з’явитися значно менше, ніж існує сьогодні.

Водночас ризики, які ще нещодавно здавалися віддаленими, вже стають актуальними. Гейтс назвав кібербезпеку, біологічні загрози, людські стосунки та можливість втрати контролю над ШІ зонами, які вже перебувають у «жовтій» або «червоній» зоні небезпеки.

Гейтс закликає уряди діяти вже зараз

На думку Гейтса, країнам потрібні нові державні інституції, які координуватимуть політику у сфері ШІ. Вона має охоплювати національну безпеку, зайнятість, освіту, оподаткування та охорону здоров’я.

Він також пропонує створити міжнародну організацію для контролю за розвитком штучного інтелекту. За задумом Гейтса, вона могла б поєднувати окремі елементи системи міжнародного контролю за ядерними технологіями та регулювання цивільної авіації.

Серед незвичних економічних заходів він називає можливість залишати частину професій виключно за людьми та оподатковувати використання ШІ й роботів. Ідею податку на роботів Гейтс висуває вже майже десять років.

Водночас він визнає, що узгодити такі заходи на глобальному рівні буде надзвичайно складно через геополітичну ситуацію.

«Якби хтось запропонував реалістичний план глобального уповільнення розвитку ШІ, я, ймовірно, його підтримав би. Однак не думаю, що це станеться», — написав Гейтс.

За його словами, самі керівники найбільших технологічних компаній та лабораторій ШІ також стурбовані можливими наслідками. «Я не знаю практично нікого, хто б не був стурбований», — заявив Гейтс.

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