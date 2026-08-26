Tesla очолила рейтинг: які вживані авто віком до 5 років найчастіше купують в Україні Сьогодні 19:03 — Технології&Авто

Салон електромобіля Tesla

Українці продовжують активно поповнювати автопарк вживаними автомобілями з-за кордону. У липні особливим попитом користувалися відносно «свіжі» машини віком до п’яти років — найбільше таких авто українці купували серед бензинових моделей.

Водночас перші два місця в рейтингу найпопулярніших моделей посіли електромобілі Tesla.

Про це свідчить статистика Укравтопрому

Майже третина ввезених авто — віком до 5 років

У липні українці придбали 6,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до п’яти років.

Загалом протягом минулого місяця український автопарк поповнили 22,6 тис. легкових автомобілів з пробігом. Таким чином, авто віком до п’яти років становили 30% від цієї кількості.

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Найбільшу частку в сегменті імпортованих вживаних легковиків до п’яти років охопили бензинові автомобілі — 44%.

Ще 32% припало на електромобілі, 19% — на гібридні авто. Частка дизельних автомобілів становила 4%, а авто з ГБО — лише 1%.

Найпопулярніші моделі

Найбільшим попитом серед ввезених вживаних автомобілів віком до п’яти років у липні користувалися:

Tesla Model Y — 477 авто; Tesla Model 3 — 358; Nissan Rogue — 325; Mazda CX5 — 266; Volkswagen Tiguan — 261; Ford Escape — 178; Audi Q5 — 170; Kia Niro — 154; Hyundai Ioniq 5 — 138; Chevrolet Bolt — 129.

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