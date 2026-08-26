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Tesla очолила рейтинг: які вживані авто віком до 5 років найчастіше купують в Україні

Технології&Авто
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Салон електромобіля Tesla
Салон електромобіля Tesla
Українці продовжують активно поповнювати автопарк вживаними автомобілями з-за кордону. У липні особливим попитом користувалися відносно «свіжі» машини віком до п’яти років — найбільше таких авто українці купували серед бензинових моделей.
Водночас перші два місця в рейтингу найпопулярніших моделей посіли електромобілі Tesla.
Про це свідчить статистика Укравтопрому.

Майже третина ввезених авто — віком до 5 років

У липні українці придбали 6,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до п’яти років.
Загалом протягом минулого місяця український автопарк поповнили 22,6 тис. легкових автомобілів з пробігом. Таким чином, авто віком до п’яти років становили 30% від цієї кількості.
Найбільшу частку в сегменті імпортованих вживаних легковиків до п’яти років охопили бензинові автомобілі — 44%.
Ще 32% припало на електромобілі, 19% — на гібридні авто. Частка дизельних автомобілів становила 4%, а авто з ГБО — лише 1%.

Найпопулярніші моделі

Найбільшим попитом серед ввезених вживаних автомобілів віком до п’яти років у липні користувалися:
  1. Tesla Model Y — 477 авто;
  2. Tesla Model 3 — 358;
  3. Nissan Rogue — 325;
  4. Mazda CX5 — 266;
  5. Volkswagen Tiguan — 261;
  6. Ford Escape — 178;
  7. Audi Q5 — 170;
  8. Kia Niro — 154;
  9. Hyundai Ioniq 5 — 138;
  10. Chevrolet Bolt — 129.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоВживані авто
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