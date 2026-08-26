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Honor представила бюджетний смартфон із двома екранами (фото)

Технології&Авто
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Honor Play 20A
Honor Play 20A
Компанія Honor вивела на світовий ринок новий доступний смартфон Play 20A, який привертає увагу незвичайною особливістю. На задній панелі пристрою розмістили додатковий дисплей — функцію, яку раніше переважно можна було побачити у дорожчих моделях.
Про це пише huaweicentral.
Honor Play 20A отримав 6,9-дюймовий дисплей із тонкими рамками та частотою оновлення 90 Гц. Смартфон має 128 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна розширити за допомогою карти microSD до 1 ТБ.

Особливість смартфону та характеристики

Головна особливість пристрою розташована не спереду, а на задній панелі. Поруч із двома вертикальними кільцями камер компанія встановила невеликий дисплей прямокутної форми із заокругленими кутами.
Honor представила бюджетний смартфон із двома екранами (фото)
Додатковий екран може показувати сповіщення про дзвінки, використовуватися для керування відтворенням медіа та виконувати інші функції. Які ще можливості він отримає, Honor поки не розкрила.
За продуктивність смартфона відповідає процесор MediaTek G81. Це восьмиядерний чип, виготовлений за 12-нм техпроцесом. Він містить два ядра Cortex-A75 із частотою до 2 ГГц і шість енергоефективних Cortex-A55 на 1,8 ГГц, а також графіку Mali-G52 MP2.
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Основна камера смартфона має роздільну здатність 13 Мп, фронтальна — 5 Мп. За автономність відповідає акумулятор ємністю 6000 мАг із підтримкою заряджання потужністю 15 Вт.
Також Honor Play 20A отримав сканер відбитків пальців, розташований збоку корпуса.
Honor представила бюджетний смартфон із двома екранами (фото)
Смартфон доступний у трьох кольорах: чорному Midnight Black, блакитному Light Blue та фіолетовому Starry Purple.
Вартість Honor Play 20A компанія поки не оголосила.
За матеріалами:
Finance.ua
Смартфони
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