Hyundai Palisade отримав версію з високим дахом (фото)

Новий Hyundai Palisade другого покоління отримав топову дорогу версію High Roof. Великий кросовер став просторішим і розкішнішим.
Деталі про автомобіль розкрили на сайті виробника.
Кросовер Hyundai Palisade High Roof презентували в Південній Кореї.
Що відомо про характеристики
Назва High Roof («Високий дах») вказує на те, що висоту Hyundai Palisade збільшили на 240 мм (до 2005 мм) за рахунок нарощення даху. Крім того, кросовер отримав 21-дюймові диски.
Салон Hyundai Palisade High Roof просторіший. Усередині покращили оздоблення і постелили нові килимки, а підсвічування стелі тепер імітує зоряне небо (як у Rolls-Royce).
Крім того, встановили великий 21,4-дюймовий монітор для задніх пасажирів і лампи для читання, а за доплату пропонують консоль із бездротовими зарядками на другому ряді, очищувач повітря, підсклянники з вентиляцією і підігрівом.