ТОП-10 найпопулярніших авто на найбільшому ринку Європи Сьогодні 19:03 — Технології&Авто

Автомобіль, Фото: freepik

За перші сім місяців (січень-липень) 2026 року на ринку Німеччини було реалізовано 1 747 512 нових автомобілів, що на 5,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Такі дані наводить Focus2Move

У провідних брендів спостерігається значна різниця в динаміці продажів: частина моделей Volkswagen демонструє різке падіння (T-Roc, Tiguan, Passat), тоді як нові електричні авто, такі як Volkswagen ID.3, навпаки, показують суттєве зростання.

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Головна особливість рейтингу — стрімке зростання продажів кількох моделей, які не входять у ТОП-10. Йдеться, в першу чергу, про Tesla Model Y, яка продемонструвала зростання на 188,1%. Також можна бачити дивовижний стрибок продажів Mercedes CLA (153,5%), Skoda Elroq (101,1%) та BMW X3 (99,1%).

Якщо казати конкретно про десятку лідерів, то тут впевнено домінує Volkswagen — представники бренду посіли перші три місця. Лідером доволі очікувано виявився Volkswagen Golf, який за довгі десятиліття став справжнім народним автомобілем.

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