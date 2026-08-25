ТОП-10 найпопулярніших авто на найбільшому ринку Європи

У провідних брендів спостерігається значна різниця в динаміці продажів: частина моделей Volkswagen демонструє різке падіння (T-Roc, Tiguan, Passat), тоді як нові електричні авто, такі як Volkswagen ID.3, навпаки, показують суттєве зростання.
Головна особливість рейтингу — стрімке зростання продажів кількох моделей, які не входять у ТОП-10. Йдеться, в першу чергу, про Tesla Model Y, яка продемонструвала зростання на 188,1%. Також можна бачити дивовижний стрибок продажів Mercedes CLA (153,5%), Skoda Elroq (101,1%) та BMW X3 (99,1%).
Якщо казати конкретно про десятку лідерів, то тут впевнено домінує Volkswagen — представники бренду посіли перші три місця. Лідером доволі очікувано виявився Volkswagen Golf, який за довгі десятиліття став справжнім народним автомобілем.