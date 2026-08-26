0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Nokia випустила кнопковий телефон, що працює до 40 днів без підзарядки (фото)

Технології&Авто
34
Nokia 300 Charge
Nokia 300 Charge
Компанія HMD представила новий кнопковий телефон Nokia 300 Charge, головною особливістю якого стала батарея на 3700 мАг. Виробник заявляє, що пристрій може працювати без підзарядки до 40 днів у режимі очікування.
Деталі про телефон розповіли на сайті виробника.

Які характеристики отримала Nokia 300 Charge

Акумулятор Nokia 300 Charge підтримує заряджання через USB-C потужністю до 10 Вт, а також зворотну зарядку. Для порівняння, Nokia 110 Power має батарею ємністю 1750 мАг.
Nokia випустила кнопковий телефон, що працює до 40 днів без підзарядки (фото)
За даними HMD, одного заряду Nokia 300 Charge вистачає до 40 днів у режимі очікування або до 37 годин розмов.
Читайте також
Телефон також отримав ліхтарик, яскравість якого, за заявою виробника, у чотири рази вища, ніж у Nokia 105, та вдвічі вища, ніж у iPhone 16 Pro.
Nokia випустила кнопковий телефон, що працює до 40 днів без підзарядки (фото)
Nokia 300 Charge оснащений 2,4-дюймовим LCD-дисплеєм із роздільною здатністю 320×240 пікселів. Телефон працює в мережах 2G на операційній системі S30+ та чипсеті Unisoc SC6531E. Обсяг оперативної та вбудованої пам’яті становить по 4 МБ.
Також передбачені слот для microSD-карт до 32 ГБ та роз’єм для навушників 3,5 мм.
Розміри телефона — 136,6×55×14,94 мм, вага — 138 г. Nokia 300 Charge представлена у кольорах Sandstone та Green. Водночас HMD не вказує наявність захисту від води чи ударів.
Продажі Nokia 300 Charge вже стартували в окремих магазинах на Філіппінах і в Малайзії. Про глобальний запуск моделі компанія поки не повідомляла.
Вартість телефона стартує від $32, або близько 1430 грн.
За матеріалами:
Фокус
Технології
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems