Nokia випустила кнопковий телефон, що працює до 40 днів без підзарядки (фото) 26.08.2026, 01:24 — Технології&Авто

Nokia 300 Charge

Компанія HMD представила новий кнопковий телефон Nokia 300 Charge, головною особливістю якого стала батарея на 3700 мАг. Виробник заявляє, що пристрій може працювати без підзарядки до 40 днів у режимі очікування.

Деталі про телефон розповіли на сайті виробника

Які характеристики отримала Nokia 300 Charge

Акумулятор Nokia 300 Charge підтримує заряджання через USB-C потужністю до 10 Вт, а також зворотну зарядку. Для порівняння, Nokia 110 Power має батарею ємністю 1750 мАг.

За даними HMD, одного заряду Nokia 300 Charge вистачає до 40 днів у режимі очікування або до 37 годин розмов.

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Телефон також отримав ліхтарик, яскравість якого, за заявою виробника, у чотири рази вища, ніж у Nokia 105, та вдвічі вища, ніж у iPhone 16 Pro.

Nokia 300 Charge оснащений 2,4-дюймовим LCD-дисплеєм із роздільною здатністю 320×240 пікселів. Телефон працює в мережах 2G на операційній системі S30+ та чипсеті Unisoc SC6531E. Обсяг оперативної та вбудованої пам’яті становить по 4 МБ.

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Також передбачені слот для microSD-карт до 32 ГБ та роз’єм для навушників 3,5 мм.

Розміри телефона — 136,6×55×14,94 мм, вага — 138 г. Nokia 300 Charge представлена у кольорах Sandstone та Green. Водночас HMD не вказує наявність захисту від води чи ударів.

Продажі Nokia 300 Charge вже стартували в окремих магазинах на Філіппінах і в Малайзії. Про глобальний запуск моделі компанія поки не повідомляла.

Вартість телефона стартує від $32, або близько 1430 грн.

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