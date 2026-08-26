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Renault показав новий недорогий електрокар (фото)

Технології&Авто
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Електрокар Renault 5 E-Tech
Електрокар Renault 5 E-Tech
Електромобіль Renault 5 E-Tech вперше оновили після виходу на ринок. Компактний хетчбек отримав нові опції, додаткову версію та ефективніші силові установки. Максимальний запас ходу тепер становить 430 км.

Що відомо про новинку

Оновлений Renault 5 E-Tech 2027 модельного року вже виходить на європейський ринок. Про зміни розповіли в компанії Renault.
Зовнішність і салон електромобіля залишилися без змін — модель, як і раніше, вирізняється гранчастим дизайном у стилі автомобілів 1970-х років. Водночас покупцям запропонують більше кольорів кузова та варіантів оздоблення салону. Серед нововведень також золотисті декоративні елементи на колісних дисках і вдосконалена система бездротової зарядки смартфона.
Renault показав новий недорогий електрокар (фото)
Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом Gemini, який розширює її можливості.
Головні зміни стосуються технічної частини. Версія потужністю 122 к. с. з акумулятором на 40 кВт∙год тепер здатна проїхати до 315 км без підзарядки. Топова модифікація зі 150-сильним електромотором і батареєю на 52 кВт∙год збільшила запас ходу до 430 км.
Renault показав новий недорогий електрокар (фото)
Крім того, у лінійці з’явилася нова доступніша версія Renault 5 E-Tech Five. Вона отримала електромотор потужністю 110 к. с. та акумулятор ємністю 36,5 кВт∙год. Запас ходу такої модифікації становить 305 км.
Ще одним нововведенням став режим Smart. У ньому електромобіль автоматично адаптує налаштування під манеру керування водія.
За матеріалами:
Фокус
АвтоЕлектроенергія
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