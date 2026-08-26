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OpenAI повернула ліміти використання ChatGPT

Технології&Авто
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ChatGPT
ChatGPT
OpenAI повертає для користувачів ChatGPT Plus п’ятигодинний ліміт на використання Codex і ChatGPT Work. Із 25 серпня для користувачів Plus знову діятиме це обмеження.
Коли користувач вичерпає п’ятигодинний або тижневий ліміт, він зможе або дочекатися початку нового періоду, або придбати додаткові кредити, повідомляє 9to5Mac.

Чому OpenAI повертає обмеження

Керівник напрямків Codex і ChatGPT в OpenAI Тібо Соттіо пояснив, що п’ятигодинний ліміт потрібен для більш рівномірного розподілу навантаження на обчислювальні потужності. Це також, за його словами, дає змогу зберігати достатньо великий тижневий ліміт для користувачів.
Крім того, частина користувачів Plus є новими або не надто активними користувачами. Дехто з них може випадково витратити весь тижневий ліміт за один раз, після чого залишається без доступу до функцій до наступного оновлення ліміту.
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Водночас найближчими місяцями п’ятигодинне обмеження не застосовуватиметься до користувачів тарифів Pro за $100 і $200 — для них залишиться лише тижневий ліміт.
Для корпоративних акаунтів Enterprise та освітніх Edu змін не анонсували. У цих тарифах діє окрема система обліку на основі кредитів.

Безкоштовним користувачам теж змінили ліміти

Раніше, 6 серпня 2026 року, OpenAI оголосила про скасування денного ліміту на текстові повідомлення для безкоштовних користувачів і тарифу Go. Водночас обмеження на генерацію зображень стало жорсткішим.
Якщо раніше безкоштовні користувачі могли створювати до п’яти зображень на день, то зараз ліміт становить максимум 2−3 зображення. Офіційно компанія про зміну не повідомляла, оскільки ліміт на генерацію зображень регулюється динамічно залежно від навантаження на сервери.
Крім того, у ChatGPT для безкоштовних користувачів з’явилося обмеження на кількість текстових чатів із функцією аналізу даних. Раніше такі діалоги окремо не враховувалися.
За матеріалами:
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