OpenAI та Anthropic знижують ціни на ШІ-моделі, щоб їхні клієнти не переходили до китайських конкурентів Сьогодні 03:06 — Технології&Авто

Чат-бот DeepSeek

Американські розробники ШІ OpenAI та Anthropic почали знижувати ціни на свої моделі.

Про це повідомляє Ain з посиланням на Financial Times.

Компанії намагаються втримати клієнтів, які через високі рахунки за використання ШІ переходять на дешевші моделі китайських конкурентів.

На скільки американські ШІ-компанії знизили ціни

Ціни на моделі американських ШІ-компаній з середини липня вже знизилися майже на чверть, за даними індексу цін на токени Silicon Data.

Довідка Finance.ua Токени — це одиниці даних, які використовують для розрахунку вартості роботи мовних моделей.

OpenAI нещодавно знизила ціну своєї моделі GPT-5.6 Luna на 80%. Вартість одного мільйона вхідних токенів впала з $1 до $0,20, а вихідних — із $6 до $1,20.

Anthropic зі свого боку запустила Claude Opus 5. Компанія встановила ціну на рівні $5 за мільйон вхідних токенів і $25 за мільйон вихідних. Це вдвічі дешевше за її найпотужнішу модель Fable 5.

Цього тижня Anthropic також відмовилася від запланованого підвищення ціни на модель Sonnet 5, яке мало відбутися у вересні.

Чому ціни на ШІ падають

Компанії частіше намагаються скоротити витрати на ШІ. Частина бізнесів встановлює обмеження на використання моделей або тестує дешевші альтернативи.

Зокрема, DoorDash та Airbnb вже заявляли про використання китайських моделей, щоб зменшити витрати.

На ринок активно виходять китайські розробники, зокрема Moonshot і DeepSeek. Їхні моделі стають дедалі конкурентнішими за можливостями, а деякі з них доступні у форматі open-weight — їх можна завантажувати та змінювати під власні потреби.

Це посилює тиск на американські компанії, які раніше переважно конкурували між собою якістю моделей.

Дешевша модель не завжди означає дешевше використання

Порівнювати ШІ-моделі лише за ціною токенів не зовсім коректно. Потужніша модель може виконати завдання за меншу кількість токенів або з меншою кількістю спроб, тому її використання в підсумку може коштувати дешевше.

За даними Artificial Analysis, Claude Opus 5 на середньому рівні обчислювального навантаження показує подібні результати та має схожу вартість виконання завдань із Kimi K3 від китайської Moonshot на максимальному рівні.

GPT-5.6 Luna на максимальному рівні навантаження показує результати, подібні до DeepSeek V4 Flash на тому самому рівні, але коштує трохи менше.

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