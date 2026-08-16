50−60 годин на тиждень: як працюють співробітники ШІ-компаній Сьогодні 05:31 — Технології&Авто

Працівники, які завдяки ШІ виконують завдання швидше, не обов’язково отримують більше вільного часу

Штучний інтелект мав би допомагати працівникам виконувати більше завдань за менший час, однак на практиці це не завжди означає скорочення робочого дня. Працівники компаній, які розробляють ШІ, повідомляють про 50−60-годинні робочі тижні, а під час авралів деякі з них працюють до 90 годин. Дослідження також свідчать, що ШІ може не зменшувати, а збільшувати робоче навантаження.

Про це пише видання Gizmodo.

Працівники ШІ-компаній працюють понаднормово

Компанії, які розробляють штучний інтелект, активно переконують бізнес використовувати ШІ для підвищення продуктивності. Очікується, що технологія дозволить виконувати більше роботи за менший час і навіть перейти на чотириденний або триденний робочий тиждень.

Водночас працівники самих ШІ-компаній розповідають про зовсім іншу ситуацію. Так, колишні співробітники таких компаній повідомляли про 90-годинні робочі тижні, роботу у вихідні та постійні зустрічі поза стандартним графіком. В OpenAI, за словами працівників, звичайним навантаженням можуть бути 50−60 годин на тиждень.

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Однією з причин є конкуренція між лабораторіями, які намагаються якомога швидше випускати нові моделі та функції. Під час так званих кодових спринтів команди можуть працювати вдень і вночі, щоб завершити продукт і швидше представити його користувачам.

На тривалий робочий день впливає і ставлення керівників технологічних компаній. Наприклад, президент OpenAI Грег Брокман раніше публічно розповідав про власні 90-годинні робочі тижні.

Схожої думки дотримується співзасновник і CEO виробника ШІ-чипів Cerebras Ендрю Фельдман. Він заявляв, що вважає дивним уявлення про можливість створити щось масштабне, працюючи 38 годин на тиждень і зберігаючи баланс між роботою та особистим життям.

ШІ не завжди дає більше вільного часу

Дослідження Harvard Business School, опубліковане у 2026 році, показало, що працівники, які завдяки ШІ виконують завдання швидше, не обов’язково отримують більше вільного часу. Вони часто починають працювати довше та беруть на себе більше завдань.

Інше дослідження AI Work Institute показало, що деякі працівники економлять завдяки ШІ до 11 годин на тиждень. Водночас приблизно 6,5 години з цього часу вони витрачають на налаштування ШІ-інструментів, підтримку робочих процесів і виправлення помилок.

Таким чином, заощаджений завдяки ШІ час поки не обов’язково перетворюється на коротший робочий день. У багатьох випадках він дає змогу виконувати більше завдань за той самий період, а заощаджені години можуть заповнюватися новою роботою.

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