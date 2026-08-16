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YouTube підвищує вимоги для монетизації

Технології&Авто
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Монетизація YouTube
Монетизація YouTube
YouTube підвищує поріг входу для авторів, які хочуть заробляти на рекламі й підписках: з наступного року на монетизацію можуть розраховувати канали, що мають щонайменше 1000 підписників та 8000 годин переглядів за рік, або ж 20 млн переглядів Shorts за 90 днів.
Про це пише TechCrunch.

Які вимоги діють зараз

Наразі для участі в партнерській програмі YouTube необхідно мати 1000 підписників і 4000 годин переглядів за останні 12 місяців. Для каналів, які розвивають формат Shorts, діє альтернативна вимога — 10 млн переглядів коротких відео за 90 днів.
Нові правила стосуватимуться авторів, які лише намагаються отримати доступ до повної монетизації. Канали, які вже беруть участь у партнерській програмі YouTube, зміни не зачеплять.
У компанії пояснили, що перегляд умов пов’язаний із необхідністю «відповідати темпам зростання платформи». Щодня YouTube отримує понад 200 млрд переглядів Shorts і понад 1 млрд годин перегляду на телевізорах.

Як зміниться дохід авторів

YouTube також оголосив про розширення підписки Premium Lite на нові країни. Автори отримують частку доходу від підписок залежно від часу перегляду та кількості переглядів учасниками: 55% припадає на авторів довгих відео, а 45% - на творців Shorts.
«Завдяки додатковим підписникам автори можуть розраховувати на вищі доходи: коли користувач оформлює Premium, партнери в середньому заробляють більше, ніж тоді, коли цей користувач переглядав рекламу», — пише компанія у своєму блозі.
За матеріалами:
mezha.media
Youtube
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