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Motorola представила новий планшет (фото)

Технології&Авто
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Motorola Moto Pad 70
Motorola Moto Pad 70, Фото: Motorola
Компанія Motorola презентувала новий планшет Motorola Moto Pad 70.
Про це повідомляє GSM Arena.
Компанія заявляє, що Moto Pad 70 — це «планшет преміумкласу, розроблений для того, щоб надати користувачам ідеальний баланс портативності, продуктивності, креативності та розваг».
Motorola презентувала новий планшет
Motorola презентувала новий планшет, Фото: Motorola 
Motorola репрезентує Pad 70 як «найтонший і найлегший 5G-планшет» — його товщина 6,49 мм (модель з Wi-Fi — 6,29 мм), важить девайс 530 г.
Motorola презентувала новий планшет
Motorola презентувала новий планшет, Фото: Motorola 
Moto Pad 70 має 30,7-сантиметровий рідкокристалічний дисплей В з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів та частотою оновлення екрана 90 Гц.
Він оснащений батареєю з ємністю 10 200 міліампер за годину, процесором Dimensity 6400 з 8 ГБ оперативної пам’яті й внутрішнім сховищем до 256 ГБ, яке можна розширити до 2 ТБ за допомогою карти microSD.
Motorola презентувала новий планшет
Motorola презентувала новий планшет, Фото: Motorola 
Moto Pad 70 має низку ШІ-функцій, що дозволяє краще використовувати стилус пристрою Moto Pen.
На задній панелі планшета — 13-мегапіксельна камера, також є фронтальна 8-мегапіксельна камера.
За матеріалами:
Укрінформ
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