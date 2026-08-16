Motorola представила новий планшет (фото) 16.08.2026, 00:17 — Технології&Авто

Motorola Moto Pad 70, Фото: Motorola

Компанія Motorola презентувала новий планшет Motorola Moto Pad 70.

Про це повідомляє GSM Arena.

Компанія заявляє, що Moto Pad 70 — це «планшет преміумкласу, розроблений для того, щоб надати користувачам ідеальний баланс портативності, продуктивності, креативності та розваг».

Motorola презентувала новий планшет, Фото: Motorola

Motorola репрезентує Pad 70 як «найтонший і найлегший 5G-планшет» — його товщина 6,49 мм (модель з Wi-Fi — 6,29 мм), важить девайс 530 г.

Motorola презентувала новий планшет, Фото: Motorola

Moto Pad 70 має 30,7-сантиметровий рідкокристалічний дисплей В з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів та частотою оновлення екрана 90 Гц.

Він оснащений батареєю з ємністю 10 200 міліампер за годину, процесором Dimensity 6400 з 8 ГБ оперативної пам’яті й внутрішнім сховищем до 256 ГБ, яке можна розширити до 2 ТБ за допомогою карти microSD.

Motorola презентувала новий планшет, Фото: Motorola

Moto Pad 70 має низку ШІ-функцій, що дозволяє краще використовувати стилус пристрою Moto Pen.

На задній панелі планшета — 13-мегапіксельна камера, також є фронтальна 8-мегапіксельна камера.

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