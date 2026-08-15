Google дозволив батькам переказувати гроші дітям та керувати їхніми витратами через «Google Гаманець»
Компанія Google запустила новий інструмент у застосунку Google Wallet, який дозволяє батькам створювати захищені грошові баланси для дітей і підлітків віком до 18 років.
Про це повідомляється в офіційному блозі розробників Google.
Наразі нова функція працює для користувачів у США.
Завдяки оновленню діти можуть розраховуватися за допомогою Google Pay у фізичних магазинах, використовуючи смартфони на Android або розумні годинники на Wear OS із підтримкою NFC.
При цьому відкривати окремий банківський рахунок для дитини не потрібно.
Батьки отримують повний контроль над дитячим балансом через сервіс Family Link.
Інструмент дає змогу переказувати кошти безпосередньо зі свого рахунку, встановлювати щоденні або місячні ліміти витрат і відстежувати транзакції в режимі реального часу.
За потреби батьки можуть миттєво заблокувати або розблокувати рахунок дитини.
У майбутніх оновленнях розробники також обіцяють додати функцію налаштування автоматичних регулярних переказів (наприклад, для щотижневих кишенькових грошей).
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