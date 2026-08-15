Google дозволив батькам переказувати гроші дітям та керувати їхніми витратами через «Google Гаманець» Сьогодні 22:22 — Технології&Авто

Google Wallet

Компанія Google запустила новий інструмент у застосунку Google Wallet, який дозволяє батькам створювати захищені грошові баланси для дітей і підлітків віком до 18 років.

Про це повідомляється в офіційному блозі розробників Google.

Наразі нова функція працює для користувачів у США.

Завдяки оновленню діти можуть розраховуватися за допомогою Google Pay у фізичних магазинах, використовуючи смартфони на Android або розумні годинники на Wear OS із підтримкою NFC.

При цьому відкривати окремий банківський рахунок для дитини не потрібно.

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Батьки отримують повний контроль над дитячим балансом через сервіс Family Link.

Інструмент дає змогу переказувати кошти безпосередньо зі свого рахунку, встановлювати щоденні або місячні ліміти витрат і відстежувати транзакції в режимі реального часу.

За потреби батьки можуть миттєво заблокувати або розблокувати рахунок дитини.

У майбутніх оновленнях розробники також обіцяють додати функцію налаштування автоматичних регулярних переказів (наприклад, для щотижневих кишенькових грошей).

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