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Google дозволив батькам переказувати гроші дітям та керувати їхніми витратами через «Google Гаманець»

Технології&Авто
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Google Wallet
Google Wallet
Компанія Google запустила новий інструмент у застосунку Google Wallet, який дозволяє батькам створювати захищені грошові баланси для дітей і підлітків віком до 18 років.
Про це повідомляється в офіційному блозі розробників Google.
Наразі нова функція працює для користувачів у США.
Завдяки оновленню діти можуть розраховуватися за допомогою Google Pay у фізичних магазинах, використовуючи смартфони на Android або розумні годинники на Wear OS із підтримкою NFC.
При цьому відкривати окремий банківський рахунок для дитини не потрібно.
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Інструмент дає змогу переказувати кошти безпосередньо зі свого рахунку, встановлювати щоденні або місячні ліміти витрат і відстежувати транзакції в режимі реального часу.
За потреби батьки можуть миттєво заблокувати або розблокувати рахунок дитини.
У майбутніх оновленнях розробники також обіцяють додати функцію налаштування автоматичних регулярних переказів (наприклад, для щотижневих кишенькових грошей).
За матеріалами:
dev.ua
Google
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