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Названо найпопулярнішого автовиробника світу

Технології&Авто
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Toyota - найпопулярніший автовиробник світу
Toyota - найпопулярніший автовиробник світу
За підсумками першого півріччя лідером світового авторинку стала Toyota Group, частка якої становила переконливі 12,4% (-3,9%).
Про це повідомляє Focus2Move.
Автомобілі Toyota користуються великою популярністю в усьому світі. Машини японської марки цінують за дійсно феноменальну надійність та доступний ремонт. Ще одним фактором є лідерство Toyota в гібридних технологіях.
На другому місці рейтингу опинилася Volkswagen Group із часткою ринку 9,4% (-7,6%). Німецька група зафіксувала падіння продажів насамперед в Азії (-23,4%). Водночас в Америці вони зросли на 3,6%.
На третьому місці розташувалася Hyundai-Kia із часткою ринку 8,5%. Продажі групи майже не змінилися: в Америці вони зросли на 4,1%, водночас у Європі скоротилися на 0,8%, а в Азії — на 3,7%.
Цікаво, що китайський BYD, який активно захоплює світові ринки, опустився на дві позиції, посівши лише 11-те місце. В Азії продажі компанії впали на 34,2%, водночас в Америці зросли на 121,2%, а в Європі — на 66,6%.
Зараз десятка лідерів виглядає так:
  1. Toyota Group (-3,9%)
  2. Volkswagen Group (-7,6%)
  3. Hyundai-Kia (-0,2%)
  4. Stellantis (+3,3%)
  5. Renault Nissan Alliance (-3,9%);
  6. General Motors (-10%);
  7. Ford Group (-10,2%);
  8. Suzuki (+9,4%);
  9. Geely Group (-8,5%);
  10. Honda Motor (-6,4%).
За матеріалами:
УНІАН
Авто
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