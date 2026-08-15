Названо найпопулярнішого автовиробника світу Сьогодні 06:09 — Технології&Авто

Toyota - найпопулярніший автовиробник світу

За підсумками першого півріччя лідером світового авторинку стала Toyota Group, частка якої становила переконливі 12,4% (-3,9%).

Про це повідомляє Focus2Move

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Автомобілі Toyota користуються великою популярністю в усьому світі. Машини японської марки цінують за дійсно феноменальну надійність та доступний ремонт. Ще одним фактором є лідерство Toyota в гібридних технологіях.

На другому місці рейтингу опинилася Volkswagen Group із часткою ринку 9,4% (-7,6%). Німецька група зафіксувала падіння продажів насамперед в Азії (-23,4%). Водночас в Америці вони зросли на 3,6%.

На третьому місці розташувалася Hyundai-Kia із часткою ринку 8,5%. Продажі групи майже не змінилися: в Америці вони зросли на 4,1%, водночас у Європі скоротилися на 0,8%, а в Азії — на 3,7%.

Цікаво, що китайський BYD, який активно захоплює світові ринки, опустився на дві позиції, посівши лише 11-те місце. В Азії продажі компанії впали на 34,2%, водночас в Америці зросли на 121,2%, а в Європі — на 66,6%.

Зараз десятка лідерів виглядає так:

Toyota Group (-3,9%) Volkswagen Group (-7,6%) Hyundai-Kia (-0,2%) Stellantis (+3,3%) Renault Nissan Alliance (-3,9%); General Motors (-10%); Ford Group (-10,2%); Suzuki (+9,4%); Geely Group (-8,5%); Honda Motor (-6,4%).

УНІАН За матеріалами:

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