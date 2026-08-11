BMW спрощує автомобілі заради прибутку Сьогодні 02:44 — Технології&Авто

BMW

BMW вирішила підвищувати прибутковість не через закриття заводів, а за рахунок спрощення внутрішніх процесів і самих автомобілів. Новий глава концерну Мілан Недількович планує скорочувати адміністративний персонал, активніше переходити на прямі продажі, використовувати дешевші у виробництві компоненти та зменшувати кількість варіантів комплектацій.

Для покупців це може означати простіший вибір автомобіля, але водночас менше можливостей для його індивідуального налаштування.

Що про це відомо

Причиною змін стали слабші фінансові результати компанії. У першій половині 2026 року операційна маржа автомобільного підрозділу BMW знизилася з 6,2% до 3,6%, а прибуток впав на 45,6% — до €1,974 млрд.

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Серед причин компанія називає слабкий китайський ринок, валютні коливання та посилення конкуренції. Наразі BMW прогнозує операційну маржу автомобільного підрозділу за підсумками року на рівні лише 1−3%.

Скорочення персоналу переважно торкнуться адміністративних підрозділів і розробки, а не виробництва. BMW офіційно говорить про кілька тисяч працівників, тоді як Reuters раніше повідомляв про можливе скорочення близько 8 тис. робочих місць до кінця 2027 року. Водночас сам концерн цю цифру не підтверджував.

Закривати заводи заради економії BMW не планує.

Менше вибору

Змінитися може і процес купівлі автомобіля. BMW поступово впроваджує в Європі агентську модель продажів: у такому випадку автомобіль продає виробник, а дилер отримує фіксовану винагороду.

Це дозволяє встановлювати однакові ціни на ті самі моделі в межах країни. Водночас покупцям може бути складніше торгуватися з дилерами, як це відбувається за традиційної моделі продажу.

«Дешевші компоненти» також не означають автоматичного переходу на менш якісні деталі. BMW планує частіше використовувати готові галузеві рішення замість дорогих власних розробок там, де вони не дають суттєвої переваги.

За останні п’ять років компанія вже скоротила витрати на виробництво одного автомобіля на заводах у Регенсбурзі та Дінгольфінгу приблизно на 25%.

Тож найближчі зміни для клієнтів, найімовірніше, будуть помітні передусім у кількості доступних комплектацій та способі продажу автомобілів, а не в самому виробничому процесі.

Раніше ми повідомляли , що Ferrari та BMW випускають нові моделі з алюмінієвою проводкою, оскільки алюміній легший і значно дешевший за мідь, яка десятиліттями була стандартом для електропроводки в авто.

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