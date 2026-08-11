Китай захопив 97% світового ринку гуманоїдних роботів 11.08.2026, 01:38 — Технології&Авто

Техніки збирають людиноподібних роботів у Пекіні, Китай

Китай фактично домінує на світовому ринку гуманоїдних роботів. У першій половині 2026 року китайські компанії забезпечили понад 97% усіх світових поставок, значно випередивши американських конкурентів.

Про це пише Bloomberg.

Поставки гуманоїдних роботів зросли утричі

За даними Smart Analytics Global, за шість місяців у світі поставили близько 19 100 гуманоїдних роботів — більш ніж утричі більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Очікується, що за весь 2026 рік поставки досягнуть приблизно 60 000 роботів, а до 2030-го можуть зрости до 500 000.

Китайські компанії контролюють понад 97% ринку

Лідером ринку стала китайська Agibot, яка за пів року поставила 8400 роботів і отримала близько 44% світового ринку. Друге місце посіла Unitree Robotics із 5900 поставленими роботами. Американські Tesla, Figure AI та Agility Robotics значно відстають за обсягами.

Китайському сектору допомагають державне фінансування та підтримка на різних рівнях. Водночас США наприкінці липня заборонили імпорт нових китайських гуманоїдних і чотириногих роботів та деяких компонентів, посилаючись на ризики для національної та кібербезпеки.

Попри те, що гуманоїдні роботи поки що не отримали масового застосування, їх дедалі активніше використовують у промисловості та комерційній сфері. Частка таких застосувань зросла з приблизно 50% поставок минулого року до понад 70% у 2026-му.

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Нагадаємо, інвестори все активніше звертають увагу на людиноподібних роботів і «фізичний ШІ», який може стати наступним великим технологічним ринком. Генеральний директор SoftBank Масайосі Сон навіть вважає, що саме в цій сфері може з’явитися перша компанія з оцінкою у трильйони доларів.

Водночас експерти попереджають, що подальшому розвитку ринку можуть завадити геополітичні ризики та регуляторні обмеження.

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