Nvidia готує гуманоїдів до роботи поруч із людьми на фабриках і складах Сьогодні 02:35 — Технології&Авто

Nvidia відкрила спеціальну лабораторію для тестування роботів

Nvidia активно розробляє спеціалізоване програмне забезпечення та мікросхеми, щоб зробити гуманоїдних роботів безпечнішими та ефективнішими для роботи пліч-о-пліч із людьми.

Про це пише Вloomberg.

Halos

Компанія Nvidia показала Halos — набір програмного забезпечення й обладнання для роботів, яким доведеться працювати поруч із людьми і швидко реагувати на все, що відбувається навколо.

Наразі системи безпеки змушують роботів просто зупинятися або сповільнюватися, якщо поруч з’являється людина. Раніше безпека зводилася до того, щоб помістити робота в клітку або зупинити його при виявленні перешкоди. Це робить їх повільними та заважає справжній співпраці, наприклад, коли потрібно просто передати предмет або допомогти колезі підняти щось важке.

Компанія пропонує нове обладнання та програмне забезпечення під назвою Halos, яке створено на основі систем для безпілотних автомобілів. Воно працюватиме як операційна система, що дозволить роботам:

отримувати набагато кращу обізнаність про навколишнє середовище та приймати рішення за частки секунди;

безпечно взаємодіяти та навіть фізично контактувати з людьми;

підключатися до зовнішніх датчиків і камер (наприклад, камер відеоспостереження на складі), щоб заздалегідь «бачити», що відбувається за рогом, і коригувати свою швидкість для уникнення зіткнень.

Чому це цікаво

На відміну від автомобілів на автопілоті, яким потрібно просто уникати зіткнень, гуманоїдний робот має чітко розуміти, до чого можна торкатися, і з якою силою. Розробники не можуть зробити робота абсолютно слабким заради безпеки, інакше він не зможе виконувати жодної корисної роботи. Щоб допомогти іншим компаніям створювати безпечні машини, Nvidia відкрила спеціальну лабораторію для тестування роботів перед отриманням офіційних сертифікатів

Ця технологія відкриває шлях до величезного ринку, який до 2035 року може принести $200 млрд. Еволюція роботів відбуватиметься поступово, тож спершу вони масово з’являться на складах та в логістиці, де середовище найбільш структуроване. Згодом вони перейдуть у роздрібну торгівлю, будівництво та медицину.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.