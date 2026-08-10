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росія запускає власний аналог Starlink швидше, ніж передбачалося — ГУР

Технології&Авто
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росія прискорила розгортання супутникової системи «Рассвет», яка має стати аналогом Starlink. За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Москва запускає супутники значно швидше, ніж передбачали її початкові плани.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький.
«Москва впроваджує „Рассвет“ — фактично російський аналог системи Starlink. І вони почали її запускати значно швидше, ніж це передбачалось їхніми планами», — сказав він.

Скільки супутників планує запустити росія

Вадим Скібіцький зазначив, що в березні 2026 року росія вже вивела на навколоземну орбіту 16 супутників. Надалі планується запускати інші апарати, щоб сформувати угруповання із 292 супутників у 2027 році.
До 2035 року росія планує збільшити угруповання до 924 супутників.
«Поки вони можуть працювати фрагментарно, коли супутник проходить над нашою територією. Коли росіяни виведуть повноцінне угруповання супутників — ця система працюватиме як Starlink», — зауважив представник ГУР.
Скібіцький також повідомив, що вже триває обговорення можливих способів протидії російській супутниковій системі.

Що відомо про «Рассвет»

Раніше радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов («Флеш») повідомляв, що росія запустила другу партію супутників «Рассвет», які мають стати аналогом Starlink.
У травні «Флеш» заявляв, що російська система супутникового зв’язку «Рассвет» перебуває на ранньому етапі розгортання та не має достатньої кількості супутників.
За матеріалами:
mezha.media
StarlinkТехнологіїросія
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