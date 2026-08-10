0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

OpenAI готує ШІ-колонку ціною $300−400

Технології&Авто
167
OpenAI не підтвердила характеристики та відмовилася коментувати плани
OpenAI не підтвердила характеристики та відмовилася коментувати плани
Першим пристроєм OpenAI та дизайнера Джоні Айва може стати портативна безекранна ШІ-колонка розміром із хокейну шайбу. Гаджет матиме камеру, мікрофони, підсвічування та рухомі частини, а його орієнтовна ціна становитиме $300−400.
Про нові подробиці пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.
OpenAI не підтвердила характеристики та відмовилася коментувати плани щодо пристрою, випуск якого очікується у 2027 році.

Який вигляд матиме пристрій

Гаджет матиме форму бублика й приблизні розміри хокейної шайби, щоб його можна було легко переносити будинком однією рукою.
Завдяки акумулятору колонка працюватиме без постійного підключення до розетки.
Корпус отримає решітки динаміків, кілька мікрофонів, камеру та інші сенсори для сприйняття навколишнього середовища. Підсвічування показуватиме, коли пристрій слухає користувача.
Окремі частини корпусу зможуть рухатися самостійно під час відповіді. Так OpenAI хоче надати колонці «характеру» та створити враження, що вона більш жива, ніж стаціонарні Amazon Echo або Google Nest.

Як працюватиме ШІ-колонка

За принципом роботи пристрій нагадуватиме голосовий режим ChatGPT, але використовуватиме досконаліші моделі для природнішої взаємодії. Він поступово вивчатиме звички власника, пристосовуватиме розмови та зможе самостійно допомагати з повсякденними завданнями.
Дизайн розробляють разом зі студією LoveFrom Джоні Айва. Для корпусу планують використати метал та інші преміальні матеріали. OpenAI обговорює ціну $300−400 — дорожче за більшість розумних колонок, але дешевше за сучасний iPhone.
Раніше стало відомо, що OpenAI працює над колонкою з камерою за $200−300. Новий витік не лише уточнює зовнішність і можливості пристрою, а й вказує на збільшення орієнтовної вартості.
Колонка має стати першим продуктом майбутньої екосистеми пристроїв OpenAI. У довгостроковій перспективі компанія хоче створити альтернативу смартфонам, однак поки планує почати з домашнього гаджета, який використовуватиметься разом із телефоном і комп’ютером.
За матеріалами:
mezha.media
OpenAIШІТехніка
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems