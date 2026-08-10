OpenAI готує ШІ-колонку ціною $300−400 Сьогодні 01:38 — Технології&Авто

OpenAI не підтвердила характеристики та відмовилася коментувати плани

Першим пристроєм OpenAI та дизайнера Джоні Айва може стати портативна безекранна ШІ-колонка розміром із хокейну шайбу. Гаджет матиме камеру, мікрофони, підсвічування та рухомі частини, а його орієнтовна ціна становитиме $300−400.

Про нові подробиці пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

OpenAI не підтвердила характеристики та відмовилася коментувати плани щодо пристрою, випуск якого очікується у 2027 році.

Який вигляд матиме пристрій

Гаджет матиме форму бублика й приблизні розміри хокейної шайби, щоб його можна було легко переносити будинком однією рукою.

Завдяки акумулятору колонка працюватиме без постійного підключення до розетки.

Корпус отримає решітки динаміків, кілька мікрофонів, камеру та інші сенсори для сприйняття навколишнього середовища. Підсвічування показуватиме, коли пристрій слухає користувача.

Окремі частини корпусу зможуть рухатися самостійно під час відповіді. Так OpenAI хоче надати колонці «характеру» та створити враження, що вона більш жива, ніж стаціонарні Amazon Echo або Google Nest.

Як працюватиме ШІ-колонка

За принципом роботи пристрій нагадуватиме голосовий режим ChatGPT, але використовуватиме досконаліші моделі для природнішої взаємодії. Він поступово вивчатиме звички власника, пристосовуватиме розмови та зможе самостійно допомагати з повсякденними завданнями.

Дизайн розробляють разом зі студією LoveFrom Джоні Айва. Для корпусу планують використати метал та інші преміальні матеріали. OpenAI обговорює ціну $300−400 — дорожче за більшість розумних колонок, але дешевше за сучасний iPhone.

Раніше стало відомо, що OpenAI працює над колонкою з камерою за $200−300. Новий витік не лише уточнює зовнішність і можливості пристрою, а й вказує на збільшення орієнтовної вартості.

Колонка має стати першим продуктом майбутньої екосистеми пристроїв OpenAI. У довгостроковій перспективі компанія хоче створити альтернативу смартфонам, однак поки планує почати з домашнього гаджета, який використовуватиметься разом із телефоном і комп’ютером.

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