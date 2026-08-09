Tesla випустила 10-мільйонний електромобіль Сьогодні 06:17 — Технології&Авто

Tesla подолала позначку у 10 млн авто

Tesla досягла історичної позначки — компанія випустила 10-мільйонний електромобіль.

Про це повідомляє «Укравтопром».

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Ювілейним став чорний Model Y, який зійшов із конвеєра заводу у Фрімонті в США.

Примітно, що на випуск першого мільйона авто компанії знадобилося близько 12 років, тоді як наступні дев’ять мільйонів вдалося виробити лише за 6 років.

Водночас експерти зазначають, що шлях до 20 мільйонів автомобілів буде значно складнішим через посилення конкуренції, насичення ринку електрокарів та уповільнення темпів зростання попиту.

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