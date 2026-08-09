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Tesla випустила 10-мільйонний електромобіль

Технології&Авто
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Tesla подолала позначку у 10 млн авто
Tesla подолала позначку у 10 млн авто
Tesla досягла історичної позначки — компанія випустила 10-мільйонний електромобіль.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Ювілейним став чорний Model Y, який зійшов із конвеєра заводу у Фрімонті в США.
Примітно, що на випуск першого мільйона авто компанії знадобилося близько 12 років, тоді як наступні дев’ять мільйонів вдалося виробити лише за 6 років.
Водночас експерти зазначають, що шлях до 20 мільйонів автомобілів буде значно складнішим через посилення конкуренції, насичення ринку електрокарів та уповільнення темпів зростання попиту.
За матеріалами:
Мета
ЕлектромобіліTesla
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