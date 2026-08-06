SpaceX зробила ще один крок до створення повноцінного мобільного оператора

SpaceX підтвердила, що планує розвивати Starlink Mobile не лише за допомогою супутників, а й через власну наземну інфраструктуру. Такий підхід має забезпечити стабільніше покриття та дозволить сервісу конкурувати з традиційними операторами мобільного зв’язку.
Президент SpaceX Гвінн Шотвелл повідомила, що компанія має намір поступово розширювати наземну мережу. Для цього планується використовувати компактні базові станції, які можна встановлювати на тому ж обладнанні, що й антени Starlink для супутникового інтернету.
За словами компанії, це дасть змогу швидше та дешевше розгортати мережу без багатомільярдних витрат на класичну телекомунікаційну інфраструктуру.
Зараз Starlink Mobile працює через партнерство з T-Mobile, використовуючи понад 600 супутників для забезпечення зв’язку в місцях без покриття стільникової мережі. У майбутньому SpaceX планує розгорнути близько 15 тисяч супутників Starlink V2, які, за заявами компанії, зможуть забезпечувати швидкість до 150 Мбіт/с на одного користувача. Масовий запуск нових супутників очікується у 2027 році.
Starlink Mobile може стати гібридною мережею
У SpaceX також розглядають можливість побудови гібридної супутниково-наземної мережі для роботи в містах, а також придбання додаткового радіочастотного спектра.
Ілон Маск заявив, що невеликі наземні станції можна буде розміщувати практично будь-де, а якість зв’язку, на його думку, зможе перевершити послуги деяких сучасних мобільних операторів. Якщо ці плани будуть реалізовані, Starlink Mobile може стати одним із найсерйозніших нових гравців на ринку мобільного зв’язку.