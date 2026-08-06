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SpaceX зробила ще один крок до створення повноцінного мобільного оператора

Технології&Авто
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SpaceX розширюватиме наземну мережу
SpaceX розширюватиме наземну мережу
SpaceX підтвердила, що планує розвивати Starlink Mobile не лише за допомогою супутників, а й через власну наземну інфраструктуру. Такий підхід має забезпечити стабільніше покриття та дозволить сервісу конкурувати з традиційними операторами мобільного зв’язку.
Про це пише pcmag.com.

SpaceX розширюватиме наземну мережу

Президент SpaceX Гвінн Шотвелл повідомила, що компанія має намір поступово розширювати наземну мережу. Для цього планується використовувати компактні базові станції, які можна встановлювати на тому ж обладнанні, що й антени Starlink для супутникового інтернету.
За словами компанії, це дасть змогу швидше та дешевше розгортати мережу без багатомільярдних витрат на класичну телекомунікаційну інфраструктуру.
Зараз Starlink Mobile працює через партнерство з T-Mobile, використовуючи понад 600 супутників для забезпечення зв’язку в місцях без покриття стільникової мережі. У майбутньому SpaceX планує розгорнути близько 15 тисяч супутників Starlink V2, які, за заявами компанії, зможуть забезпечувати швидкість до 150 Мбіт/с на одного користувача. Масовий запуск нових супутників очікується у 2027 році.

Starlink Mobile може стати гібридною мережею

У SpaceX також розглядають можливість побудови гібридної супутниково-наземної мережі для роботи в містах, а також придбання додаткового радіочастотного спектра.
Ілон Маск заявив, що невеликі наземні станції можна буде розміщувати практично будь-де, а якість зв’язку, на його думку, зможе перевершити послуги деяких сучасних мобільних операторів. Якщо ці плани будуть реалізовані, Starlink Mobile може стати одним із найсерйозніших нових гравців на ринку мобільного зв’язку.
За матеріалами:
iTechua
SpaceXStarlinkМаск
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