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Google розповіла, коли Android почне переходити на Gemini

Технології&Авто
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Новий асистент здатний виконувати ті самі команди, що й Google Assistant
Новий асистент здатний виконувати ті самі команди, що й Google Assistant
Google почала повідомляти користувачів Android про старт поступового припинення роботи Google Assistant на мобільних пристроях. Згідно з листами компанії, перехід на Gemini розпочнеться 4 вересня і триватиме кілька тижнів.
Про це пише Android Authority.
Після оновлення користувачі більше не зможуть користуватися Google Assistant або повернутися до нього на смартфоні, планшеті чи інших сумісних пристроях.
Натомість стандартним голосовим помічником стане Gemini. Відтепер команда «Hey Google» або тривале натискання кнопки живлення запускатиме саме новий ШІ-помічник.
Google розповіла, коли Android почне переходити на Gemini

Коли Google Assistant перестане працювати

Раніше Google повідомляла, що Google Assistant залишатиметься доступним на Android до березня 2026 року, однак тепер компанія вперше назвала точну дату початку його відключення. Це означає, що фактичний перехід на Gemini стартує вже цієї осені, хоча повне завершення процесу займе певний час.
Зміни також поширяться на інші пристрої екосистеми Google. Якщо користувач використовує Gemini як основного помічника на смартфоні, він автоматично стане голосовим помічником і на сумісних смартгодинниках з Wear OS, а також на підтримуваних навушниках та інших підключених аксесуарах.

Що зміниться після переходу на Gemini

У компанії стверджують, що новий асистент здатний виконувати ті самі команди, що й Google Assistant, але водночас підтримує природніше спілкування завдяки можливостям генеративного штучного інтелекту.
Google також пообіцяла публікувати додаткову інформацію про перехід у міру його розгортання. Компанія очікує, що повний перехід користувачів Android на Gemini завершиться протягом 2026 року.
За матеріалами:
mezha.media
GoogleШІ
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