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Конгрес США витратив понад $100 тисяч на ChatGPT

Технології&Авто
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Дані не враховують використання безплатних версій сервісів
Дані не враховують використання безплатних версій сервісів
ChatGPT став найпопулярнішим інструментом штучного інтелекту в Конгресі США. На чатбот OpenAI припало майже 90% усіх витрат на ШІ-інструменти.
Про це пише CNBC із посиланням на платіжні документи Палати представників.

Скільки Конгрес США витратив на ШІ

З 1 квітня 2025-го по 31 березня 2026 року офіси конгресменів витратили на інструменти штучного інтелекту щонайменше $113 740.
З цієї суми $100 580 припали на ChatGPT (798 транзакцій) та $13 160 на Claude від Anthropic (37 транзакцій), що став другим за популярністю в Конгресі, хоча й з великим відставанням від лідера.
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При цьому статистика свідчить, що демократи активніше використовують генеративний ШІ, аніж республіканці: $54 165 витрат проти $15 782.
Оплати ChatGPT були зафіксовані у 44 офісах представників Демократичної партії та 27 офісах представників Республіканської партії. Водночас придбання Claude зафіксували лише у п’яти демократичних офісах і одному республіканському.

Як у Конгресі використовують штучний інтелект

Слід зазначити, що наведені дані не враховують використання безплатних версій сервісів або функцій штучного інтелекту, що входять до складу інших програмних продуктів і корпоративних контрактів.
Також аналіз не враховує Сенат, оскільки їхні публічні звіти про витрати не вказують постачальників програмного забезпечення (крім того, правила Сенату забороняють використання Claude для офіційних цілей).
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У звіті згадується, що співробітники Конгресу використовують штучний інтелект для написання службових записок, узагальнення й аналізу законопроєктів, підготовки відповідей виборцям, матеріалів до слухань, опрацювання політичних досліджень, а також для створення дописів у соціальних мережах.
За матеріалами:
mezha.media
ChatGPTЧат ботOpenAIШІСШАКонгрес США
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