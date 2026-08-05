Топ-10 уживаних німецьких седанів, які поєднують комфорт, потужність і доступну ціну 05.08.2026, 02:21 — Технології&Авто

Mercedes-Benz CLS

Знайти автомобіль, який одночасно буде комфортним, потужним і не коштуватиме цілий статок, непросто. Втім, на вторинному ринку німецькі седани залишаються одним із найвигідніших варіантів.

Як пише видання TopSpeed , завдяки природному здешевленню сьогодні можна придбати моделі, які ще кілька років тому вважалися флагманами BMW, Mercedes-Benz, Audi чи Porsche, але вже за значно доступнішою ціною. Багато з них і досі здатні подарувати справжнє задоволення від керування.

BMW M 3 (F80, 2014−2018)

Після появи BMW M 3 покоління G із суперечливим дизайном і значно вищою ціною багато прихильників марки звернули увагу на попередню генерацію. Саме тому F80 M 3 разом із купе M 4 сьогодні вважаються одними з найцікавіших спортивних автомобілів на вторинному ринку.

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Попереднє покоління дарує більш безпосередні відчуття за кермом. На відміну від сучасної G-серії, де електроніка сильніше втручається в процес керування, F80 сприймається більш «живим» автомобілем. Водночас перед купівлею варто ретельно перевірити технічний стан, адже модель має характерні для BMW слабкі місця.

BMW M550i (G30, 2018−2023)

Поява M550i змусила багатьох замислитися, чи є сенс переплачувати за повноцінний M 5 . Хоча флагман залишається швидшим, M550i забезпечує схожі емоції від керування за менші гроші, а під капотом працює потужний двигун V8.

Модель має стриманіший дизайн, ніж M 5 , тому не привертає зайвої уваги. Водночас вона поєднує високу потужність із комфортом, що робить її чудовим автомобілем для щоденного використання.

BMW M340i (G20, з 2019 року)

Попри відносно невеликий вік, BMW M340i вже став однією з найцікавіших пропозицій серед спортивних седанів із пробігом.

Шестициліндровий двигун B58 забезпечує відмінну динаміку без необхідності купувати дорожчий M 3 . Крім того, багатьом подобається більш стриманий зовнішній вигляд моделі. На вторинному ринку ціни стартують приблизно від 35 тис. доларів.

Alpina B7 (F01, 2011−2015)

Хоча бренд Alpina менш відомий широкому загалу, серед автомобільних ентузіастів він має особливий статус. Компанія створює ексклюзивні версії BMW, поєднуючи спортивний характер із максимальним комфортом.

Створена на базі BMW 7 Series модель B7 пропонує розкішний салон, доопрацьовану технічну частину та високий рівень оснащення. Це чудовий вибір для тих, хто хоче представницький седан із потужним мотором, але без надмірної агресивності моделей M.

Mercedes-Benz CLS (W218, 2012−2018)

Багато автомобілістів вважають саме покоління W218 найвдалішим у історії CLS. Завдяки плавним лініям кузова ця модель і сьогодні виглядає сучасно та елегантно.

CLS займає проміжне місце між E-Class і S-Class, пропонуючи високий рівень комфорту та виразний дизайн. Для тих, хто цінує стиль більше, ніж максимальний простір салону, це один із найкращих варіантів.

Porsche Panamera (перше покоління, 2009−2016)

Після дебюту першої Panamera багато прихильників Porsche поставилися до моделі скептично. Проте згодом автомобіль довів, що може успішно поєднувати спортивний характер із практичністю чотиридверного кузова.

Сьогодні головною перевагою ранніх Panamera стала їхня ціна. Особливо цінуються версії з атмосферним двигуном V8, які забезпечують чудову динаміку та залишаються доступнішими за нові покоління.

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Audi S4 (B8, 2010−2016)

Audi S4 покоління B8 багато хто називає одним із найкращих спортивних седанів бренду.

Його головна особливість — компресорний 3,0-літровий V6, який забезпечує відмінну динаміку та приємне звучання. Якщо BMW M340i здається занадто дорогим, S4 стане вдалою альтернативою для щоденної експлуатації.

Audi A8 (D4, 2010−2018)

На момент виходу Audi A8 D4 був одним із найтехнологічніших представницьких седанів на ринку.

Попри солідний вік, модель і сьогодні виглядає сучасно завдяки стриманому дизайну. Саме ця особливість дозволила A8 значно краще зберегти актуальний зовнішній вигляд, ніж багатьом конкурентам.

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Mercedes-Benz E350 (W212, 2010−2016)

Mercedes-Benz E350 рідко згадують серед найкращих спортивних седанів через відсутність шильдика AMG, однак це дуже збалансований автомобіль.

Він поєднує комфорт бізнес-класу з достатньою потужністю для активної їзди. Крім седана, модель доступна у кузовах купе та універсал, а ціни на вторинному ринку починаються приблизно від 15 тис. доларів.

Volkswagen Phaeton (2002−2016)

Volkswagen Phaeton створювали як прямого конкурента Mercedes-Benz S-Class і BMW 7 Series. Це був один із найскладніших і найдорожчих проєктів бренду.

За задумом колишнього керівника Volkswagen Group Фердинанда Піха автомобіль мав безперервно рухатися зі швидкістю 300 км/год за температури повітря 49 °C, підтримуючи в салоні комфортні 22,2 °C. Попри складність цього завдання, інженери змогли його реалізувати.

Phaeton отримав низку потужних двигунів, зокрема W12, а за рівнем комфорту й технічного оснащення його нерідко порівнювали з моделями Bentley. Саме тому багато експертів називають його одним із найбільш недооцінених автомобілів на вторинному ринку.

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