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Apple затримує поставки MacBook Air через дефіцит пам’яті

Технології&Авто
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MacBook Air
MacBook Air
Через глобальний дефіцит чипів пам’яті Apple зіткнулася з нестачею MacBook Air. На сайті компанії терміни доставки більшості моделей змістилися на другу половину серпня, а окремих конфігурацій — на вересень.
Про це повідомив оглядач Bloomberg Марк Гурман.
Глобальний дефіцит чипів пам’яті пов’язують зі стрімким зростанням попиту з боку компаній, які розвивають технології штучного інтелекту. Тепер він почав впливати на доступність найпопулярнішого ноутбука Apple.

У Apple виникли проблеми із запасами MacBook Air

За словами Гурмана, раніше нестача пам’яті позначилася переважно на менш популярних комп’ютерах компанії, зокрема Mac mini та Mac Studio.
Тепер проблеми із запасами виникли й у MacBook Air. Ритейлери зазначають, що постачання цих ноутбуків нині обмежені як ніколи.
На офіційному сайті Apple покупцям доводиться чекати на доставку MacBook Air до другої половини серпня, а деяких конфігурацій навіть до вересня.

Як Apple намагається вирішити проблему

За інформацією Гурмана, Apple намагається вирішити проблему кількома способами. Компанія підвищує ціни та шукає нових постачальників пам’яті, зокрема серед китайських виробників.
Крім того, Apple перенесла традиційну акцію Back to School, яку зазвичай запускала в червні. Водночас у рекламних матеріалах компанія вперше зробила основний акцент на базовій моделі MacBook Pro, а також додала примітку, що MacBook Air доступний за наявності товару.
За матеріалами:
НВ
Apple
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