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Коли водій може не виконувати вимоги поліцейського

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Український суд звернув увагу на важливу для водіїв обставину: законність вимог працівника поліції безпосередньо пов’язана із законністю самої зупинки автомобіля.
Про це повідомляє «Дорожній адвокат».
В одній зі справ суд визнав правомірною відмову водія пройти огляд на стан наркотичного сп’яніння, оскільки правоохоронці не довели наявності законних підстав для зупинки.
Інцидент стався після того, як поліцейські зупинили автомобіль, хоча водій, за матеріалами справи, не порушував Правил дорожнього руху. Після перевірки документів інспектори запропонували йому проїхати до медичного закладу для огляду на наркотичне сп’яніння. Водій відмовився, пояснивши це незаконністю попередньої зупинки.
Після цього правоохоронці склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Санкція цієї статті передбачає штраф 17 000 грн та позбавлення права керування на один рік. Однак під час розгляду справи суд дослідив відеозаписи та встановив, що поліція не задокументувала порушень, які відповідно до ст. 35 Закону України «Про Національну поліцію» могли бути підставою для зупинки автомобіля.
У підсумку суд дійшов висновку, що за відсутності законних підстав для зупинки водій не був зобов’язаний виконувати подальші вимоги поліцейських у цій ситуації. Провадження щодо нього закрили, а водія визнали невинним. Суд також послався на відповідну позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 15 березня 2019 року у справі № 686/11314/17.
Водночас ця ситуація не означає, що водіям варто автоматично відмовлятися від вимог поліції. У матеріалі наголошується на необхідності діяти обережно: попросити назвати конкретну причину зупинки, за можливості фіксувати спілкування на відео та оцінювати обставини конкретної ситуації. У разі складання протоколу або виникнення спору доцільно звернутися за юридичною допомогою.
За матеріалами:
Finance.ua
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