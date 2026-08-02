Land Rover припинить виробництво найдоступнішої моделі: що запропонують натомість Сьогодні 23:09 — Технології&Авто

Land Rover припинить випуск Discovery Sport до кінця року, Фото: Land Rover

Land Rover планує зняти з виробництва Discovery Sport. Нове покоління кросовера не планується, а його місце займе абсолютно нова модель. Останні Discovery Sport планують випустити в грудні нинішнього року. Кросовер уже неможливо замовити у низці країн ЄС, серед яких — Іспанія, Німеччина та Франція.

Про це повідомляє британське видання Autocar.

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Основна причина відмови від моделі — її вік. Кросовер Land Rover Discovery Sport презентували ще в 2015 році, тобто він є одним із найстаріших у своєму класі.

До того ж, авто вже не відповідає новим європейським стандартам безпеки GSR2, які набрали чинності 7 липня.

У 2028 році дебютує новий кросовер Defender Sport, Фото: Auto Express

Звісно, модель неодноразово оновлювали, проте попит на неї знижується.

Якщо в 2015—2016 роках продавали по 120−125 тисяч Land Rover Discovery Sport, то в 2025 — у 10 разів менше, навіть попри те, що це найдоступніша модель Jaguar Land Rover.

За першу половину 2026 року продали 5316 автомобілів.

Новий Discovery Sport не планується і поки найдешевшою моделлю концерну буде кросовер Range Rover Evoque.

Утім, у наступному році дебютує новий кросовер Land Rover цього класу — компактний Defender Sport, який отримає електричну модифікацію.

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