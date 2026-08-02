WhatsApp анонсував чотири нові функції

WhatsApp нарешті працює в CarPlay та Android Auto так, як і повинен
Мета CarPlay та Android Auto — зробити використання застосунків смартфона безпечним під час керування автомобілем. Не варто писати повідомлення за кермом, але якщо ви можете прослухати повідомлення й відповісти на них голосом, не відволікаючись від дороги, це виграш для всіх.
На жаль, попередній досвід використання WhatsApp в автомобілі таким не був: ви могли лише надсилати нові повідомлення та здійснювати дзвінки через WhatsApp, і це робило застосунок значно більш обмеженим порівняно з іншими автомобільними сервісами для спілкування.
Якщо ви або хтось із ваших знайомих використовує iPad як основний пристрій, це нововведення має стати гарною новиною.
WhatsApp стає універсальнішим: що означають нові зміни
Поточне оновлення також демонструє зміну стратегії розвитку WhatsApp.
Якщо раніше більшість нових функцій стосувалася виключно обміну повідомленнями, то тепер Meta дедалі активніше перетворює месенджер на кросплатформовий сервіс, який однаково зручно використовувати на смартфонах, планшетах, комп’ютерах і навіть в автомобілях.
Компанія прямо заявляє, що прагне зробити WhatsApp природною частиною повсякденного цифрового життя незалежно від пристрою.
Сукупність усіх чотирьох нових функцій свідчить про те, що Meta дедалі більше робить ставку не на окремі великі оновлення, а на поступове розширення екосистеми WhatsApp.
Замість додавання нових способів спілкування компанія інтегрує месенджер з іншими сервісами та платформами — від музичних застосунків і роботи з документами до автомобільних інформаційно-розважальних систем, що дозволяє користувачам рідше перемикатися між різними програмами.