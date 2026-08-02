WhatsApp анонсував чотири нові функції Сьогодні 07:21 — Технології&Авто

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WhatsApp анонсував чотири нові функції, якими вже зараз можуть скористатися користувачі Android та iOS.

Про це пише LifeHacker.

WhatsApp нарешті працює в CarPlay та Android Auto так, як і повинен

Мета CarPlay та Android Auto — зробити використання застосунків смартфона безпечним під час керування автомобілем. Не варто писати повідомлення за кермом, але якщо ви можете прослухати повідомлення й відповісти на них голосом, не відволікаючись від дороги, це виграш для всіх.

На жаль, попередній досвід використання WhatsApp в автомобілі таким не був: ви могли лише надсилати нові повідомлення та здійснювати дзвінки через WhatsApp, і це робило застосунок значно більш обмеженим порівняно з іншими автомобільними сервісами для спілкування.

За словами WhatsApp, тепер це змінилося. Останнє оновлення повністю переробляє роботу застосунку, нарешті дозволяючи прослуховувати повідомлення та відповідати на них.

Окрім здійснення дзвінків, тепер можна переглядати історію викликів, щоб перевірити, чи не пропустили ви дзвінок від когось.

Також став доступним список обраних контактів, що має спростити швидкий початок дзвінків і листування з друзями та рідними, з якими ви спілкуєтеся найчастіше.

WhatsApp отримав покращену роботу з PDF у вебверсії та на комп’ютерах

З цим оновленням тепер можна відкривати PDF-файли безпосередньо у WhatsApp у вебверсії або настільному застосунку, не завантажуючи їх попередньо.

Більше того, після відкриття такі PDF можна редагувати, зокрема, виділяти текст і додавати примітки, не виходячи із застосунку.

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WhatsApp повідомляє, що перегляд і редагування цих PDF здійснюються за допомогою Adobe Acrobat, що дозволяє сервісу конкурувати з іншими легкими та безкоштовними програмами для роботи з PDF.

Ділитись треками з Apple Music і Spotify можна безпосередньо в WhatsApp

Якщо ви слухаєте пісню, яка вам дуже подобається, в Apple Music або Spotify, ви вже можете поділитися нею в багатьох соціальних мережах, і тепер до них приєднався WhatsApp.

Компанія повідомляє, що тепер можна публікувати треки з цих музичних сервісів у своєму WhatsApp Status, що, ймовірно, дозволить вашим друзям і рідним відкрити цю композицію в Apple Music або Spotify.

Створити обліковий запис WhatsApp тепер можна прямо з iPad

На це знадобився певний час, але WhatsApp нарешті отримав застосунок для iPad у травні 2025 року.

Тепер, більш ніж через рік, WhatsApp дозволяє користувачам створювати обліковий запис безпосередньо в застосунку на iPad, без необхідності прив’язувати його до номера телефону.

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Якщо ви або хтось із ваших знайомих використовує iPad як основний пристрій, це нововведення має стати гарною новиною.

WhatsApp стає універсальнішим: що означають нові зміни

Поточне оновлення також демонструє зміну стратегії розвитку WhatsApp.

Якщо раніше більшість нових функцій стосувалася виключно обміну повідомленнями, то тепер Meta дедалі активніше перетворює месенджер на кросплатформовий сервіс, який однаково зручно використовувати на смартфонах, планшетах, комп’ютерах і навіть в автомобілях.

Компанія прямо заявляє, що прагне зробити WhatsApp природною частиною повсякденного цифрового життя незалежно від пристрою.

Сукупність усіх чотирьох нових функцій свідчить про те, що Meta дедалі більше робить ставку не на окремі великі оновлення, а на поступове розширення екосистеми WhatsApp.

Замість додавання нових способів спілкування компанія інтегрує месенджер з іншими сервісами та платформами — від музичних застосунків і роботи з документами до автомобільних інформаційно-розважальних систем, що дозволяє користувачам рідше перемикатися між різними програмами.

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