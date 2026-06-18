WhatsApp тестує функцію «самознищення» повідомлень після прочитання Сьогодні 23:17 — Технології&Авто

WhatsApp вже підтримує зникаючі фото, відео та аудіо

WhatsApp вже підтримує зникаючі фото, відео та аудіо, а нині розпочав тестування аналогічної функції для текстових повідомлень, пише WABetaInfo.

Як працюватиме нова функція

Як видно в бета-версії iOS 26.24.10.16 , доступній через TestFlight, після створення повідомлення користувачі зможуть обрати нову опцію «Надіслати як повідомлення для одноразового перегляду» (Send as view once).

З нею одержувач зможе відкрити та прочитати повідомлення лише один раз, після чого воно зникне. На додачу WhatsApp блокуватиме копіювання, пересилання, скриншоти чи запис екрана, щоб забезпечити режим перегляду «виключно для адресата».

Інші програми, зокрема Messenger, Instagram, Snapchat та Telegram, уже давно дозволяють надсилати повідомлення для одноразового перегляду, тоді як користувачам WhatsApp доводилось вдаватися до обхідного рішення: робити скриншот тексту та надсилати його як зображення, активувавши одноразовий перегляд.

Невідомо, коли функцію запустять для всіх, але це може статися найближчим часом, враховуючи, що вона перебуває на етапі активного тестування.

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