WhatsApp припинить працювати на деяких старих iPhone без оновлення

Деякі старі моделі iPhone з 30 листопада 2026 року потребуватимуть оновлення системи, щоб продовжити роботу з WhatsApp. Meta підвищує мінімальні вимоги застосунку — тепер він підтримуватиме лише iOS 15.5 і новіші версії замість iOS 15.1.
Які моделі підпадають під оновлення
Під оновлення підпадають iPhone 6s, 6s Plus, перше покоління iPhone SE, а також iPhone 7 і 7 Plus. Для цих пристроїв останньою доступною версією є iOS 15.8.8, тож користувачам потрібно лише оновити систему до максимальної версії, щоб і надалі користуватися месенджером.
При цьому жодну з моделей повністю не відключають — усі пристрої, що підтримують iOS 15.1, зможуть перейти на iOS 15.5 і залишаться сумісними. Для цього достатньо оновити телефон у налаштуваннях системи.