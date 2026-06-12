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WhatsApp припинить працювати на деяких старих iPhone без оновлення

Технології&Авто
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Meta підвищує мінімальні вимоги застосунку
Meta підвищує мінімальні вимоги застосунку
Деякі старі моделі iPhone з 30 листопада 2026 року потребуватимуть оновлення системи, щоб продовжити роботу з WhatsApp. Meta підвищує мінімальні вимоги застосунку — тепер він підтримуватиме лише iOS 15.5 і новіші версії замість iOS 15.1.

Які моделі підпадають під оновлення

Під оновлення підпадають iPhone 6s, 6s Plus, перше покоління iPhone SE, а також iPhone 7 і 7 Plus. Для цих пристроїв останньою доступною версією є iOS 15.8.8, тож користувачам потрібно лише оновити систему до максимальної версії, щоб і надалі користуватися месенджером.
При цьому жодну з моделей повністю не відключають — усі пристрої, що підтримують iOS 15.1, зможуть перейти на iOS 15.5 і залишаться сумісними. Для цього достатньо оновити телефон у налаштуваннях системи.
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Минулого року вимоги WhatsApp були жорсткішими: тоді підтримку втратили iPhone 5s, 6 і 6 Plus, які не могли оновитися до потрібної версії iOS.
У Meta пояснюють, що регулярно переглядають список підтримуваних систем і поступово відмовляються від застарілих версій, які мають мало користувачів або не отримують оновлень безпеки.
За матеріалами:
mezha.media
iPhone
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