Техногіганти скоротили 140 000 робочих місць на тлі рекордних інвестицій у ШІ Сьогодні 03:49 — Технології&Авто

Американські технологічні компанії з початку 2026 року скоротили майже 140 тис. робочих місць, продовжуючи хвилю звільнень у галузі. Водночас витрати на розвиток штучного інтелекту досягли рекордних рівнів.

Технологічний сектор лідирує за кількістю звільнень

Згідно з аналізом Financial Times, який базується на корпоративній звітності та даних компанії Challenger, Gray & Christmas, на технологічний сектор припала понад третина всіх оголошених скорочень у США за цей період. При цьому Amazon, Oracle, Meta та Microsoft «забезпечили» 50 000 скорочень в галузі, що становить близько 6% від загальної кількості корпоративних працівників.

Масштабні скорочення робочих місць стали нормою в Кремнієвій долині після пандемії Covid-19, коли компанії активно наймали працівників, розраховуючи на тривале зростання попиту на цифрові сервіси. З розвитком штучного інтелекту тенденція лише посилилась.

Інвестиції в ШІ зростають

Останні звільнення відбуваються на тлі рекордних інвестицій в технологію. Чотири найбільші хмарні провайдери — Amazon, Alphabet, Meta та Microsoft — цьогоріч планують сукупно витратити $725 млрд на будівництво дата-центрів. Аналогічно Oracle інвестує $70 млрд у інфраструктуру для ШІ-клієнтів, зокрема OpenAI. Аналітик RBC Ріші Джалурія вважає, що компанії скорочують персонал, аби компенсувати надмірний найм у попередні роки та вивільнити кошти для інвестицій у ШІ.

Oracle у червні оголосила про звільнення понад 20 тисяч працівників і одночасно стикнулася зі зростанням тиску на фінансові показники: цього місяця агенція S&P знизила її кредитний рейтинг до рівня лише на щабель вище «сміттєвого», пославшись на слабший грошовий потік і невизначеність щодо окупності інвестицій у ШІ.

Паралельно з інвестиціями у штучний інтелект технологічні компанії переглядають структуру бізнесів, які раніше вважали перспективними напрямками зростання. На початку липня Microsoft скоротила 4800 робочих місць, переважно в ігровому підрозділі XBOX, фактично переглянувши стратегію лише через три роки після придбання Activision Blizzard за $75 млрд.

ШІ дедалі частіше називають причиною скорочень

Деякі компанії чесно пояснюють скорочення зростанням продуктивності завдяки ШІ. За даними Challenger, з травня 2023 року технологію згадували як причину скорочення близько 170 тисяч корпоративних робочих місць.

У травні виконавчий директор Block Джек Дорсі звільнив майже половину з 10 тисяч співробітників компанії й повідомив у листі до персоналу, що саме ШІ змінив вимоги до їх чисельності. Слід зазначити, що деякі дослідники ставлять під сумнів такі пояснення, вважаючи, що відсилання до штучного інтелекту лише «маскує» помилки керівництва під час надмірного найму.

«Типова позиція керівників технологічних компаній полягає в тому, щоб говорити про підвищення ефективності завдяки ШІ, а не визнавати, що вони набрали занадто багато людей, — сказав професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі Енріко Моретті. — Це просто зручне виправдання».

Аналіз FT показав, що компанії, які називали ШІ причиною скорочення робочих місць, упродовж 30 торгових днів після оголошення відставали від індексу Nasdaq майже на 10%. Для компаній, які пояснювали звільнення іншими факторами, цей показник становив близько 4%

Попри масштабні звільнення в галузі, ШІ-стартапи на кшталт Anthropic та OpenAI навпаки активно розширюють штати, частково компенсуючи втрати на ринку праці.

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