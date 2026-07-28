Як новий Kia Sportage змінить дизайн Сьогодні 04:44 — Технології&Авто

Як новий Kia Sportage змінить дизайн

Наступне покоління Kia Sportage вперше потрапило в об’єктиви фотошпигунів під час дорожніх випробувань у Європі.

Попри щільний камуфляж, прототип уже демонструє суттєві зміни в дизайні, а дебют моделі може відбутися до старту модельного 2028 року.

Новий Sportage відмовиться від плавних і округлих форм нинішньої моделі на користь більш прямолінійного та брутального стилю. За попередніми даними, зовнішність кросовера буде виконана в дусі сучасних Kia Seltos і Kia Telluride. Передня частина стане вищою та більш вертикальною, а фари отримають розділену конструкцію. Основні блоки світла розташовані по краях широкої решітки радіатора, яку доповнює масивна горизонтальна перемичка.

Також можна помітити нижній повітрозабірник із центральним модулем датчиків та горизонтальними декоративними елементами. Крім того, Sportage отримає більш пласку поясну лінію кузова, змінену форму передніх стійок і виразніші розширювачі колісних арок. Під час тестів автомобіль був оснащений 18-дюймовими двоколірними легкосплавними дисками.

Задня частина прототипу майже повністю прихована камуфляжем, однак видно, що номерний знак перемістили нижче. Ліхтарі також матимуть розділену конструкцію: основні світлові елементи залишаться на звичному місці, тоді як покажчики повороту, ймовірно, розташують ближче до бампера. Водночас не виключено, що таке рішення є тимчасовим і використовується лише на тестовому автомобілі.

У салоні вдалося розгледіти мультимедійну систему Pleos Connect, яка підтримує дисплеї діагоналлю 12,9, 14,6 або 17 дюймів. Також очікуються цифрова панель приладів і спрощений блок фізичних органів керування.

За попередньою інформацією, новий Kia Sportage розділить технічну основу з наступним поколінням Hyundai Tucson. Кросовер, ймовірно, запропонують із новими гібридними та плагін-гібридними силовими установками, які мають забезпечити кращу продуктивність і вищу паливну ефективність.

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