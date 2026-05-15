У WhatsApp з’явився «інкогніто-режим» для спілкування з ШІ Сьогодні 06:05 — Технології&Авто

Meta оголосила про розгортання режиму «інкогніто» для чатів з Meta AI у WhatsApp: функція дозволить вести приватні розмови зі штучним інтелектом у захищеному середовищі, де доступ до листування не зможе отримати навіть сама компанія.

Як запустити режим

Запустити інкогніто-режим можна через нову кнопку в особистих чатах із Meta AI, а згодом — у окремому застосунку із чатботом компанії.

Оновлення розгортатиметься поступово протягом «найближчих місяців».

Як працюватиме режим

Анонімні розмови не зберігаються, а повідомлення автоматично зникатимуть після закриття чату. Сесія завершиться автоматично, якщо ви заблокуєте телефон або закриєте застосунок, а сам ШІ втратить контекст попередньої розмови.

«Люди почали використовувати ШІ для всього, включно із запитами, що стосуються фінансових, медичних чи особистих питань. Ми вважаємо, що дуже важливо забезпечити для користувачів конфіденційні умови», — заявила віце-президентка з продуктів WhatsApp Еліс Ньютон-Рекс в коментарі TechCrunch.

Торік Meta представила технологію приватної обробки даних, яка дозволяє запускати ШІ-інструменти без порушення наскрізного шифрування (на її основі, зокрема, вже працюють підсумки повідомлень). Однак, якщо попередні функції використовували компактні ШІ-моделі, новий режим «інкогніто» працюватиме на основі Muse Spark, представленій минулого місяця.

Із наступними оновленнями користувачі WhatsApp зможуть викликати Meta AI безпосередньо у групових чатах і ставити запитання приватно — без сповіщень чи відображення відповіді для інших учасників.

