0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Honda скасовує план повної відмови від бензинових двигунів до 2040 року

Технології&Авто
95
У Honda налаштовані оптимістично
У Honda налаштовані оптимістично
Японська корпорація Honda Motor офіційно відмовилася від своєї ключової мети — перейти виключно на продаж електрокарів та авто на водневому паливі до 2040 року.
Про це повідомляє Nikkei Asia.

Причини такого рішення

Таке рішення стало наслідком серйозних фінансових труднощів: уперше за майже 70 років публічної історії компанія зафіксувала збитки, спричинені неефективністю підрозділу електричного транспорту.
Головними причинами зміни курсу стали нестабільність ринку та зміна державної політики в США за адміністрації Дональда Трампа.
Керівництво Honda визнало, що стратегія відмови від двигунів внутрішнього згоряння не встигає за реальними ринковими трансформаціями.

Плани компанії

У межах оптимізації компанія вже скасувала випуск трьох нових моделей для північноамериканського ринку та зупинила спільний із Sony проєкт розробки електромобіля Afeela.
Окрім скорочення модельного ряду, автовиробник планує згорнути продажі в Південній Кореї до кінця 2026 року.
Місце для вашої реклами
Попри радикальний перегляд планів, у Honda налаштовані оптимістично та розраховують відновити прибутковість уже в поточному фінансовому році завдяки фокусу на більш рентабельних сегментах бізнесу.
За матеріалами:
Mind
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems