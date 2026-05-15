Honda скасовує план повної відмови від бензинових двигунів до 2040 року
Японська корпорація Honda Motor офіційно відмовилася від своєї ключової мети — перейти виключно на продаж електрокарів та авто на водневому паливі до 2040 року.
Про це повідомляє Nikkei Asia.
Причини такого рішення
Таке рішення стало наслідком серйозних фінансових труднощів: уперше за майже 70 років публічної історії компанія зафіксувала збитки, спричинені неефективністю підрозділу електричного транспорту.
Головними причинами зміни курсу стали нестабільність ринку та зміна державної політики в США за адміністрації Дональда Трампа.
Керівництво Honda визнало, що стратегія відмови від двигунів внутрішнього згоряння не встигає за реальними ринковими трансформаціями.
Плани компанії
У межах оптимізації компанія вже скасувала випуск трьох нових моделей для північноамериканського ринку та зупинила спільний із Sony проєкт розробки електромобіля Afeela.
Окрім скорочення модельного ряду, автовиробник планує згорнути продажі в Південній Кореї до кінця 2026 року.
Попри радикальний перегляд планів, у Honda налаштовані оптимістично та розраховують відновити прибутковість уже в поточному фінансовому році завдяки фокусу на більш рентабельних сегментах бізнесу.
