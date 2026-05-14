Rheinmetall запустить виробництво далекобійних крилатих ракет Вчора 22:03 — Технології&Авто

27 серпня 2025 року в місті Унтерлюсс (Німеччина) під час відкриття нового артилерійського заводу виробника боєприпасів Rheinmetall демонструється армійська тактична ракетна система (ATACMS). Reuters/Annegret Hilse

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує у 2026 році розпочати виробництво далекобійної зброї для Німеччини та інших країн. Йдеться про крилаті ракети і балістичні реактивні артилерійські системи.

Про це пише Financial Times.

Проєкт стартував після рішення США

Інформація з’явилася після того, як Пентагон відмовився від планів щодо розміщення в Німеччині американського батальйону, оснащеного ракетами Tomahawk.

Rheinmetall заявив, що нове спільне підприємство з нідерландським оборонним стартапом Destinus, про створення якого було оголошено минулого місяця, розпочне виробництво наприкінці цього року або на початку 2027 року.

Читайте також Rheinmetall та Deutsche Telekom хочуть створити «щит» для захисту німецьких міст від дронів

Компанія Rheinmetall Destinus Strike Systems планує випуск крилатих ракет і балістичних реактивних артилерійських систем. Компанія оприлюднила ці дані разом із квартальними результатами, зазначивши, що виробництво орієнтоване на потреби Німеччини та міжнародних замовників.

Які можливості має нова ракета

Destinus, створена у 2021 році, у квітні повідомила про успішний тестовий політ нової системи для дальніх ударів Ruta Block 2. Ракета здатна долати понад 700 кілометрів.

Видання зазначає, що її дальність поступається крилатим ракетам Tomahawk наземного та морського базування, які США планували розгорнути в Німеччині цього року.

Однак президент США Дональд Трамп відмовився від плану, ухваленого за часів адміністрації Джо Байдена, який мав дати Європі можливість завдавати ударів по цілях на території росії. Після цього Німеччина та інші країни Європи активізували пошук альтернативних рішень і прискорили роботу над власними високоточними далекобійними системами.

Читайте також Rheinmetall представив новий дрон-камікадзе

Компанія Destinus вже постачає крилаті ракети Україні, а минулого місяця була внесена Міністерством оборони росії до списку можливих цілей через свою роль у постачанні Києва зброєю.

Створення спільного підприємства стане для Rheinmetall початком роботи у сфері виробництва крилатих ракет. Завдяки цьому компанія зможе зайти на ринок, де одним із найбільших гравців у Європі залишається група MBDA.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.